37岁陈乔恩未婚被封“剩女” 王凯护花：因要求更高

新闻摘要： 据台湾媒体报道，陈乔恩出道15年，近几年转往大陆发展，演技备受肯定，她和王凯一起合作电视剧《放弃我抓紧我》即将上档，预告一曝光造成热论，2人合作无间，曾在微博放出甜蜜合照，还曾被媒体拍到大街激吻，后来发现原来是剧照，但有网友早敲碗希望2人在一起。

陈乔恩

王凯

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，陈乔恩出道15年，近几年转往大陆发展，演技备受肯定，她和王凯一起合作电视剧《放弃我抓紧我》即将上档，预告一曝光造成热论，2人合作无间，曾在微博放出甜蜜合照，还曾被媒体拍到大街激吻，后来发现原来是剧照，但有网友早敲碗希望2人在一起。

陈乔恩剧中饰演厉薇薇，因为意外溺水，她的记忆停留在23岁，一下子从时尚女王变身成古灵精怪女孩，她和高冷总裁王凯(饰演陈亦度)之间的感情，也让人期待。新戏预告14日曝光，她剧中和王凯针锋相对，还从树上跌落扑倒男方，上演意外之吻，虽然是万年老哏，但网友还是直呼“也太甜了吧！”剧中她还周旋暖男乔任梁、神秘少年张轩睿之间。

陈乔恩日前上节目喊话2017年要完婚，让人以为她有对象，甚至爆出跟王凯相恋，让她澄清笑说“我现在单身，并不急着交男朋友。”王凯则曾表示，“我们在一起特别投缘，只是好朋友。”至于女方37岁未婚被封“剩女”，他也Man回媒体护花“这是一个褒义词啊，因为你足够优秀，因为你的要求更高，所以才会导致你在感情上比较晚一点。但我相信这不是什么坏事，属于你自己的感情迟早会到来的。”ETtoday/文

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