岳云鹏患干眼症求助：谁能治好愿以身相许

新闻摘要： 11月15日凌晨，岳云鹏发微博吐露干眼症困扰，他表示多方求医问药，自己的干眼症依旧没有好转，“我现在根本就不敢睁眼了，什么药都试过了，全世界的眼药水都滴过了！”只好在微博上求助万能的网友，“哪位大侠能够治好我的眼睛我愿意以身相许，我答应你任何要求。我没有开玩笑。真的很痛苦！”

岳云鹏自拍

新浪娱乐讯 11月15日凌晨，岳云鹏发微博吐露干眼症困扰，“我的眼睛这么小这么丑，为什么老天爷还不放过我的眼睛，干眼症严重影响了我的生活！”他表示多方求医问药，自己的干眼症依旧没有好转，“我现在根本就不敢睁眼了，什么药都试过了，全世界的眼药水都滴过了！”无奈的岳云鹏只好在微博上求助万能的网友，“哪位大侠能够治好我的眼睛我愿意以身相许，我答应你任何要求。我没有开玩笑。真的很痛苦！”

网友们在评论区纷纷化身神医，给岳云鹏支招，“熊胆滴眼液加牛黄解毒片！看到我！”“推荐云南白药热敷蒸汽眼罩！”还有网友调侃岳云鹏可以去尝试割一下双眼皮，并一本正经地说，“这个方法真的可以试试，我以前肿眼泡单眼皮压住泪腺，做了双眼皮后就好多了！”

岳云鹏原文：

我的眼睛这么小这么丑，为什么老天爷还不放过我的眼睛，干眼症严重影响了我的生活，眼珠子和眼皮中间有一层泪液是湿润眼睛用的，就那一层东西我基本都没有了，我以为哭出来眼睛会舒服，我每天都想不开心的事，每天看悲情电影，每天听哀伤的故事，眼泪确实在打转的时候最舒服，可医生说那样会让干眼症更严重，我现在根本就不敢睁眼了，什么药都试过了，全世界的眼药水都滴过了。医生说眼药水滴多了干眼症会更严重。我把各种蓝莓，各种蓝莓汁，各种蓝莓药丸都吃过了。医生说坚持可能会有好转，我现在看谁都像阿凡达，我都快拉蓝色的屎了也不管用，真的太痛苦了。哪位大侠能够治好我的眼睛我愿意以身相许，我答应你任何要求。我没有开玩笑。真的很痛苦。(实习生笛儿/文)

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