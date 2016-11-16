《天籁之战》莫文蔚：享受挑战 改歌不怕陌生怕无感

新闻摘要： 莫文蔚今年接连参加了《我们来了》、《天籁之战》两档真人秀。在《我们来了》中莫文蔚展现了作为女神的优雅亲和；而在《天籁之战》中莫文蔚完全打破了以往的台风，将《大王叫我来巡山》演绎得俏皮有趣，将中国风的《卷珠帘》演唱得别具韵味，成为连赢五期的“不败女神”。

莫文蔚

莫文蔚今年接连参加了《我们来了》、《天籁之战》两档真人秀。在《我们来了》中莫文蔚展现了作为女神的优雅亲和；而在《天籁之战》中莫文蔚完全打破了以往的台风，将《大王叫我来巡山》演绎得俏皮有趣，将中国风的《卷珠帘》演唱得别具韵味，成为连赢五期的“不败女神”。近日，莫文蔚接受了北京晨报记者采访，她表示非常享受每一次的挑战，“因为每一次都会得到一个可能都不认识的歌，然后要在很短很短的时间之内把它重新改造，我就特别喜欢做这种很有创意的工作。”

在演绎《卷珠帘》时，莫文蔚的电古筝为效果增色不少，其实这件乐器一直以来都是莫文蔚演出的秘密武器，“我研发了电古筝，可以把一个很传统的中国乐器插电，加入电子、摇滚元素，变成很不一样很有趣的效果。我几乎每次演唱会都会用上我的古筝。”节目开播以来，杨坤、张信哲、费玉清、华晨宇等歌手都曾败于素人手下，唯独莫文蔚取得了五连胜，“大概是几个猛男唱将都在保护我，我是唯一一个女生，大家就会特别的疼我。”提到挑战最大的改编，莫文蔚直言是魔性十足的神曲《大王叫我来巡山》，“我其实很喜欢这首歌，觉得它蛮好听的，而且也很好玩，那个气氛是你可以带动起来的。当时编曲的方向是让它变得更有现代感，也更适合我自己在舞台上面的表达方式，最后我把它弄得有点那种funky的感觉，我觉得效果还挺好的。”

莫氏风格的《大王叫我来巡山》俏皮有趣，完全演绎出了不同于又不亚于原版的味道，连这种“硬骨头”都能啃下来，估计往后就没什么可怕的了。“其实我觉得音乐类型反而不是问题，至少不是一个大难题。因为不管是什么样陌生的歌，你都可以把它改成一个你舒服的方式来重新呈现。我觉得障碍可能是碰到一首完全没有感觉的歌，就是你没办法进入那个歌曲的情感里头，或者旋律、或者歌词是没办法深深地打动你的，没有感觉的话就比较难应付，很难去改造。目前我碰到的歌我都特别喜欢。”

除了歌曲改编上的挑战，还有服装造型上的搭配，莫文蔚为了节目效果每次都带好几箱衣服备着，“因为没办法事先知道会有什么样的歌曲，要做什么表演，所以我必须要把所有我觉得有可能在舞台上面用得上的一些服装和配件先带过来，最后看抽到什么歌，再立刻自己搭配。这个也是一个挑战，我也特别享受这个过程。”

北京晨报记者冯遐

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