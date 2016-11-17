李安新作《比利林恩》除了120帧还有哪些版本值得看？

新闻摘要： 李安新作《比利·林恩的中场战事》11日公映，该片也是李安暌违四年的回归之作。120帧/4K/3D的划时代新技术引发了广泛讨论，记者采访和收集了众多观众观看120帧、60帧、24帧电影后的不同感受，并提供不能看原画120帧/4K/3D的观众，几种比较好的观影“方案”。

《比利·林恩的中场战事》海报

李安新作《比利·林恩的中场战事》11日公映，该片也是李安暌违四年的回归之作。120帧/4K/3D的划时代新技术引发了广泛讨论，120帧的票有多难买？120帧在拍摄和放映的过程中有什么困难？是否不看原画版本就是遗憾？记者采访和收集了众多观众观看120帧、60帧、24帧电影后的不同感受，并提供不能看原画120帧/4K/3D的观众，几种比较好的观影“方案”。

京华时报记者高宇飞

□市场表现

4K120帧“好位置”一票难求

《比利·林恩的中场战事》11月11日内地开画，北京地区唯一能放映120帧/4K/3D版本影片的博纳悠唐影城在开画当日出现观众排队买票的情况。能放映该版本的博纳悠唐影城的2号厅只能容纳250个座位，一天只有6场加1个零点场，除了现场买票，观众只能通过博纳影院APP和淘票票买票。开画当天的票很快被抢空，当天网购第二天的票往往已没有好位置，但随着观影热潮的降温，提前一天还是能抢到次日非黄金时段的票。

博纳悠唐影城票价分几个档位，会员价位在180元到260元之间，非会员价位在230元到320元之间，且根据工作日/周末、黄金/非黄金时段的因素票价也不同。关于票价，博纳影投公司副总经理分管运营中心吴俊岭此前曾表示，票价相对高一点，靠买票肯定是不能挣回来(成本)的钱，最重要是让李安的新片最高规格能让更多人看到。

与预期有差距4天破8400万

该片上映4天截至14日15时，票房突破8400万元，和较高的关注度和期待度来看这个数字和预期有一定差距。

谈及影片票房，UME华星国际影城负责人刘晖也坦言，目前影片票房和预期有一定差距，但也不算太低，她分析原因称影片还是属于比较“文艺”、需要静心看的类型，而且影片一开始最让人关注的是“120帧”话题，可能对看不到120帧的观众一定程度上降低吸引力，所以在影市票房没有出现“现象级”状况。

“一起拍电影”的票房专家山甲分析，“仅国内一二线能够接受买单的温吞内容，与目前大场面、大特效、大奇观相违背的市场定位，反战和成长这样国内共鸣极小的情感，都是限制《比利·林恩》成为爆款，影响其下沉观众的关键因素。

2012年李安的《少年派》在内地获得5.73亿的总票房成绩。谈及《比利·林恩》未来票房趋势，山甲预测《比利·林恩》总票房落点在3亿左右。也有业内人士认为，影片有望达到4亿元左右票房。

□详解幕后

博纳悠唐一个厅投资700多万

李安新作《比利·林恩的中场战事》原画达到120帧/4K/3D，超过了主流放映规格，帧率较之前提高了五倍，因此目前大部分的影院放映设备无法支持。全球只有五家影院专门为新片升级整体硬件，内地仅有北京、上海两地各一家，有两个厅可以放，分别是北京博纳影院悠唐店2号厅和上海影城1号厅。

博纳影投公司副总经理分管运营中心吴俊岭接受京华时报采访时表示，影片是采用索尼最新型的F65摄像机，理论上讲120帧/4K/3D的放映设备能完美体现放映效果，影片放映机是从美国引进的科视最新6p激光4K120帧放映机，科视Christie是一家在全球范围提供视觉、音频和合作解决方案的公司。而此次服务器是采用英国7thsense服务器，博纳方面直接联系的厂家进行采购，据悉总投资成本达到700多万元人民币。在放映完《比利·林恩》这部特殊的影片之后，放映机会暂时闲置。

李安团队的技术总监本杰明·沃伦也表示，“放映此次李安导演4K/3D/120帧电影的服务器，读取速率超快，要知道，4K/3D/120帧电影的播放格式要求高速的磁盘阵列，足够大的磁盘容量才能支持2小时(每只眼)立体影片放映，所以这次电影一个磁盘容量达到了史无前例的19T，必须要有高端的服务器才能解码数据。此外，此款单独定制的服务器将采用双机同时工作的原理，全球一共制造了10台，以供全球5家4K/3D/120帧影厅使用。”

为了让设备得到更好利用，吴俊岭透露，片方也正在申请与沟通，希望120帧《比利·林恩》的密钥能延长，或者1个月之后把这台设备拆后，放到深圳的影院放，让南方观众也能欣赏到3D/4K/120帧的影片，“这个只是目前的计划，但还有考虑可行性，因为这个过程比较麻烦。”

放映120帧的悠唐2号厅，3D眼镜也是杜比配套特制，造价800多元。此外，银幕和以往也不同。吴俊岭透露，4K、120帧的光亮度太亮，于是需要把“银幕”的“金属幕”换成白幕，使得亮度暗一些，“金属幕(在4K、120帧下)亮度太亮，反光厉害，会影响效果。”

□观众测评

不同版本观众都能被故事打动

根据发行方中影和华夏电影发给合作影院的文件显示，目前影院放映的《比利·林恩》有着19个发行版本，除了120帧、60帧、24帧、2K、4K、3D的各种排列组合，还有杜比视界、中国巨幕、5.1声等令人眼花缭乱的格式。其中，最高配置4K/3D/120帧内地只有北京博纳悠唐和上海影城支持，有6家万达影院支持2K/3D/120帧，分布在大连、重庆、济南、长春、南京和长沙，在北京五棵松耀莱影城也可以欣赏到2K/3D/120帧。

从观众反馈的情况来看，“技术强于故事”的担心并未成为主流声音，观看不同版本《比利·林恩》，大多数观众还是被影片打动。

对于60帧版本，微博网友@艾沈小*表示，“60帧的画面太真实，去北京、上海看120帧的，会进医院吧”。微博网友@后影迷时代Agefa*表示，“60帧的效果已然令人咋舌，难以想象乘以2倍的效果。但这都不是我爱这部电影的原因，丢掉技术，丢掉李安的头衔，它是一次比利·林恩的自我对话。李安说电影是他的信仰，所以才会用技术的革新来完整地把比利·林恩的世界放置在银幕上。”

对于120帧版本，观众普遍认为，能看清演员面部的每一处细节——毛孔、黑眼圈和青春痘等等皮肤“瑕疵”，还有各种细微的面部表情以及弹壳等等，有一场比利·林恩全家一起吃晚饭的戏，中景镜头里出现非常小的苍蝇飞过，普通版本就很难看清楚。网友“跳舞的库布里克”表示，“李安导演这部电影实验性可能更多一些，120帧4K3D，电影一开始感觉真的是太清晰了，个人觉得比现实生活看起来还要清晰。但也有少数观众认为，120帧过于清晰流畅，在观影中因为不适应这种方式，会有一点“出戏”。网友“大刘”表示，“(120帧4K3D)画面不像是电影，倒像是商场电视专柜4K样机播放的展示片段。画面过于锐利清晰，颜色鲜艳，和一般电影的色调不一样。这一点我认为是李安有意为之，营造一种纪实感吧。”

《比利·林恩》120帧被人讨论最多的当属惯常意义的“电影感”的减弱，24帧版自然“电影感”较强，但在120帧中呈现的中场休息和战争戏带来的沉浸式体验的震撼，24帧版本会有所减弱，网友Lila表示，“如果说120帧版本让人感觉自己视力2.0，那么24帧版本就好像近视眼镜没配够度数。”网友“我是二喜啊”表示，“24帧/2K/3D普通版本的运动镜头很模糊，大场面不怎么震撼。”

看不到最高规格还有哪些版本推荐

北京地区能看到李安新作《比利·林恩的中场战事》原画120帧/4K/3D版本的只有博纳悠唐影院，有观众觉得票价稍高或者抢票难。其实除此之外，还有其他版本也有不错的观影体验。

五棵松耀莱影城的杜比巨幕厅可放映120帧/2K/3D版《比利·林恩》，也是相对不错的版本。网友lily在接受采访时表示，“3D视效还有音效都很棒。”在南京万达杜比影院看过120帧的网友“小杂谈”表示，杜比视界120帧版本“保证了实现李安用

120帧拍摄的影片以120帧放映，画面和声音的实际效果则是杜比视界的专有设计”，“1000000：1的对比度、极黑的银幕，使画面更加流畅，细节更加清晰、可辨；杜比全景声，加厚真实感受。”比如影片开头是用特别的音效处理来带入一种态度，“一个丢弃的录像机歪斜的镜头里，可以看到不太清楚的伤员、枪击等。轻微的、暗淡的枪击声，听起来虽然很清晰，但是质感更像是焰火的爆裂声。后面的情节出现盛大焰火的音效，很容易与开头的非常规手法、形成联想。杜比全景声使这个轻微的枪击声的质感，更明确地让人理解为是一种讽刺。”

其他60帧版本也是不错选择，比如卢米埃芳草地影城杜比厅，还有RealD60帧版本的一些影院(包括北京红星太平洋影城太阳宫店的RealD巨幕厅、北京万达影城CBD店、北京通州万达影城等)。在卢米埃芳草地影城杜比厅欣赏了60帧版本的网友吴先生说，这个60帧版本也能给人以强烈的视听震撼，“烟火放出来的时候，椅子都在震。”

□导演谈新技术

李安：我比较喜欢脸部特写

1 24帧/秒的电影格式已经沿用了将近一百年，为什么一定要用这样高的帧数来拍摄本片？

李安：从小学习电影，我感觉24帧很合理，几十年没有想过去改变它。我常常想24帧就是天堂乐园一个栏杆，出去了就不知道怎么办。在拍《少年派》的时候就感觉24帧放在3D格式下不行，看都不能看。因为两个眼睛扫描要求更高。所以我当时只能用一点点3D。从那时开始，我有想法要做高帧数，曾考虑了很久要不要超过60帧，最后

还是决定超过。我就是想体验一个电影，要让观众去参与一个故事而不只是观看它。120帧相当于我做的一个实验，我想给这个技术一个机会。

对我来讲3D电影就应该是这样的，本来电影画面有坐标轴x、y轴，现在加了z轴，眼睛对这个会有更高的要求。24帧看电影的话会有闪动，动作太快就会看不清楚，静态镜头里也会有很多东西会被漏掉。在3D状态下，这种缺陷就会更加明显地被感知出来。其实超过大概八九十帧的时候那种闪动就没有了。因此，立体声、光线足，帧数高，清晰度高，这就是3D应该有的样子，现在的技术也完全能够满足了。一直没有做是因为我们电影人的观念没有跟上，觉得这是未来的事情。不应该讲是“未来”，而是我们应该做到的。

2这种“未来3D”看上去什么样？

李安：“未来3D”不是我取的，是他们取的名字，因为技术已经达到了，不算是未来了。120帧/4k/3D电影就是很写实，感觉你有种身临其境的感觉。

有一个很重要的事情我想说，画面信息更充足的时候，不是你看着会更紧张，相反人会看着很舒服。因为这个格式亮度提高了，接收了更多讯息后看上去不会很紧张，反而是非常舒服的，会很投入很专心，而且看了以后有一种虚脱的感觉，很多人说3D看着头疼头晕，这是因为现在3D电影本身的问题，正确的3D电影看起来应该是舒服的，因为它更接近人眼的体验。

电影两个多小时，有很多的对话戏，是剧情片，观察人的气色和表演人的状态比较多。我个人比较喜欢脸部的特写，我觉得脸部的特写比所有的都好看，可以研读人的心理状态。

3在新技术实现过程中都遇到了哪些困难？

李安：我觉得“想”是很重要的，很多不可能的事情一旦决定了一个目标，你只要坚持不懈地去做就会做成。我也是有一个很坚定的信念就是想看到做出来的样子，也大概知道有那么一点可能，我的运气不错，我碰到的团队都很坚持。我们遇到了很多阻力，演员们都说不要做120帧。我花了很长时间告诉剧组你们还不够好，我们要从头开始。最大的困难是跟片场打交道，片场经理求我们不要做60帧的。

拍摄时最大的难题是我在监视器上看到的画面不是最后电影的画面(只是60帧)，这是因为监视器本身的格式限制，我是在猜观

众将会看到的画面。拍摄器材也是很大的问题，现在的摄影机不够好，拍3D电影要求景深更大而机身更小，现在的技术还满足不了。我们用战斗机的工业模型改摄影机。拍出这个电影后就准备拿它去跟厂商谈，厂商也就知道了我们的需求，会去做更好的摄影机出来。

4演员都不化妆上镜，您如何调整他们的表演方式？

李安：拍摄之前告诉过演员不化妆，我给了他们三个月保养期。我们的化妆师就变成保养师，三个月吃什么怎么睡都有一套，每个人都做了。至于为什么不化妆，因为这个格式下电影会很清晰，化妆后会显得很

假。因此演员不太有安全感，3D的机器是很大的，所以演员在面对摄影机时也要适应。

5下一部影片还会继续用这个格式么？

李安：下一步还会是这个规格，我希望同业也上手。我会尽力去推销，不光是我的电影，而是新的可能性。我没有疯，这是很好看

的。现在观众进电影院很难了，手机上都可以看电影，但在影院聚起来看电影是不一样的，从原始人时代起人们就聚在一起看火光映在岩壁上的影像，我们需要这样的精神生活。而技术是可以把人拉回影院的。后面会拍一些虚的东西，比如歌舞片之类的，那会更难。

[责任编辑： 孙阳丹]