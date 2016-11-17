“拉丁天王”瑞奇马汀订婚 单膝下跪求婚艺术家男友

新闻摘要： 据台湾媒体报道，“拉丁天王”瑞奇马汀以性感的电臀舞蹈闻名，2010年在官方网站公开出柜，他日前在节目中大方承认已经向艺术家男友约瑟夫(Jwan Yosef)求婚，并且还详细地描述了求婚过程，订婚消息震惊许多粉丝。

瑞奇-马汀

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，“拉丁天王”瑞奇马汀(Ricky Martin)以性感的电臀舞蹈闻名，2010年在官方网站公开出柜，他日前在节目中大方承认已经向艺术家男友约瑟夫(Jwan Yosef)求婚，并且还详细地描述了求婚过程，订婚消息震惊许多粉丝。

瑞奇马汀上《艾伦秀》(The Ellen Show)接受专访时，被主持人问到是不是在恋爱中，他不仅大方承认了与男友已经交往一年多，还自曝已经向对方求婚了，透露两人现在已经是订婚关系，消息让大家震惊不已。他还表示当时是自己主动的，而且非常紧张，“当时我单膝下跪，拿出一个小盒子，不说‘你要嫁给我吗’，而是‘我给你买了一个东西！’”

男友约瑟夫见状连问题都没听完，便随即答应了，并表示“我愿意与你共度一生！”瑞奇马汀形容两人的求婚过程“非常漂亮”，他甚至紧张到过了30分钟以后，才发现男友早就已经答应他了。ETtoday/文

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