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全能动作明星道恩·强森当选年度最性感男人 名利双收

2016-11-17 09:49 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　道恩-强森当选年度最性感男人

　　新浪娱乐讯据外国媒体报道，11月16日，好莱坞全能动作明星道恩-强森当选《人物》杂志(People)2016年全球最性感男士，强森在接受这个称号的时候开玩笑说：“我已经走到人生巅峰和事业顶点了。”

　　今年8月，强森凭借6450万美元的收入首次成为全球收入最高的男演员。现年44岁的强森曾是WWE摔角世界冠军，后来转行娱乐圈，出演了《蝎子王》、《木乃伊》系列、《速度与激情》系列等商业大片，近年来又以《球手们》进军美剧圈。今年在迪士尼动画新作《海洋奇缘》中，强森作为配音主演精彩亮相。2016年对于强森来说是可谓名利双丰收的一年。

　　据悉，2015年《人物》杂志(People)全球最性感男士由大卫-贝克汉姆获得，2014年则由“锤哥”克里斯-海姆斯沃斯拿下。

[责任编辑： 孙阳丹]

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