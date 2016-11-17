最拼老板娘！章泽天投资奶粉公司将上市

新闻摘要： 16日下午，记者工作平台在微博曝料称奶茶妹妹章泽天投资的一家公司即将上市，引发网友围观。据博文称，“章泽天的名字出现在澳洲一家婴幼儿奶粉及辅食公司Bubs的招股书中，该公司即将在澳洲上市。

章泽天(图)

新浪娱乐讯 11月16日下午，蓝鲸财经记者工作平台在微博曝料称奶茶妹妹章泽天投资的一家公司即将上市，引发网友围观。据博文称，“章泽天的名字出现在澳洲一家婴幼儿奶粉及辅食公司Bubs的招股书中，该公司即将在澳洲上市。据招股书中显示，章泽天为该公司董事，知情人透露，她也是投资人之一。”

被誉为史上最拼老板娘的章泽天，自去年7月从清华毕业后已先后投资了包括茶饮品牌、互联网出行项目、在线教育等领域的不少公司。此番投资Bubs是章泽天在母婴行业的首次尝试。据资料显示，Bubs是澳洲高端婴幼儿食品品牌，在明星妈妈中间也颇有人气，澳大利亚前总理陆克文的女儿陆杰喜还曾将Bubs的产品安利给好友戚薇。

奶茶妹妹可谓有一双慧眼，早前投资Uber获赞，如今投资的奶粉公司也即将挂牌上市。对此，网友们除了表示恭喜之外，也不乏称赞之语，“厉害了我的奶茶！”也有网友好奇道，“刘强东是最大股东吧？”(实习生苏叶/文)

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