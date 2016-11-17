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丢书大作战！张静初清新俏皮空降地铁站

2016-11-17 09:49 [来源： 新浪娱乐 ]

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　　张静初“丢书”

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　　张静初“丢书大作战“

　　新浪娱乐讯 11月15日，北上广的城市地铁里掀起了一场“丢书大作战”，此活动源起《哈利波特》系列女主赫敏在伦敦地铁藏100本书事件的升级版。由新世相发起，邀请国内明星、作家加入，黄晓明、徐静蕾、张静初等作为第一批受邀艺人加入其中。事实上，他们身上都有着一个共同点——关注公益喜爱读书。该项目举办的目的是为了让更多人在搭乘地铁时可以放下手机，让好书相伴，也希望为忙碌工作人们的生活带去小小的惊喜。

　　昨日一早，张静初在微博晒出一组图，照片中的她戴着帽子及黑边圆框眼镜，摆出卖萌表情非常俏皮。从图中可见她是在北京地铁十四号沿途站点藏了几本好书，并附上亲笔写下的READING CARD分享自己的读后心得。值得注意的是张静初的字确实好看，不少网友在其微博下留言表示“字写的真的好好看”、“羡慕捡到书的人”。

[责任编辑： 孙阳丹]

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