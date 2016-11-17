明星餐厅难经营 赵忠祥面馆开一年悄关门

新闻摘要： 两年前，孟非的小面、韩寒餐厅相继在南京开张。一时间，南京明星店云集，包括早前开业的“梅婷餐厅”以及近两年开业的“张嘉佳餐厅”“姜武面馆”“赵忠祥面馆”都成了香饽饽。不过，有细心市民发现，明星餐厅的热潮正在退去，曾经疯狂排队的场景，现在很难看到了。

南京的两家赵忠祥三生面馆都已经关门歇业

昨天中午12点左右，新街口德基广场的“很高兴遇见你”店里客人并不多

两年前，孟非的小面、韩寒餐厅相继在南京开张。一时间，南京明星店云集，包括早前开业的“梅婷餐厅”以及近两年开业的“张嘉佳餐厅”“姜武面馆”“赵忠祥面馆”都成了香饽饽。不过，有细心市民发现，明星餐厅的热潮正在退去，曾经疯狂排队的场景，现在很难看到了。而最近，“赵忠祥三生面馆”也默默关门了。

现代快报/ZAKER南京记者刘静妍郝多/文施向辉/摄

赵忠祥三生面馆关门一个多月了

去年9月，继孟非、韩寒等明星之后，赵忠祥也来南京开餐馆了。赵忠祥三生面馆主打老北京炸酱面，店里还陈列了他珍藏的字画、老北京照片。据称，店里最便宜的一碗面要25元，招牌三生面要36元。

今年上半年，“赵忠祥三生面”在南京新街口又开了第二家店。

不过，有细心的市民发现，三生面馆最近似乎消失了，搜索大众点评，也找不到这两家店了。

昨天，现代快报记者探访了位于新街口新百和江宁万达的两家“三生面”店，发现都已经关门歇业。

在新百B座五楼，一位工作人员指着一个老北京风格的餐馆门头告诉记者，这里原来就是赵忠祥三生面馆。如今这里大门紧闭，招牌已经被拆除。木门正中间挂着一个小牌子，上面写着“工程改造，暂停营业”。

江宁万达的店看起来比新街口店大一些，不过，整个店面都被围挡挡了起来，围挡上也写着“店铺改造中，敬请期待”。

记者询问旁边商家的工作人员得知，这两家赵忠祥三生面馆已经关门歇业一个多月了，“生意不好，没有多少人来。”

记者搜索微博发现，很少有人说面好吃，有网友评价“量少味道一般”，也有人说“点了招牌三生面，就是味道一般、贵了很多的炸酱面，不怎么值得”。

昨天下午，记者联系上赵忠祥的助理，对方表示，三生面馆在南京的两家店确实都关门了，但对于其他事情不愿多说。

明星餐厅经营喜忧参半，盛况不再

韩寒、赵忠祥、孟非、梅婷、张嘉佳、姜武……众多明星扎堆在南京开餐厅，掀起南京吃货圈的粉丝经济。如今，赵忠祥三生面馆没说“再见”，就默默和南京人告别了。那么，南京其他明星餐厅经营得怎么样？

昨天中午11点半，现代快报记者来到南京虹悦城，姜武的面馆“武面”今年2月在南京开业。工作日的中午，武面的人气还算可以，一共60个餐位，上座率差不多有一半。工作人员告诉记者，店里的生意一直还可以，周末有时还需要等位，今天，武面要在苏州开第二家店，“接下来还要在其他地方开呢。”

新街口德基广场的“很高兴遇见你”，是继长江路店之后，韩寒在南京开的第二家店。中午12点，店里的客人并不多，楼上、楼下两层，座位空了一大半。

梅婷的米法西班牙餐厅开在江宁万达广场，餐厅外的小木板上写着各种打折信息：“11月17日到20日5折起”“支付宝买单享85折”……尽管如此，客人还是不太多，下午1点左右只有两桌客人在用餐。工作人员告诉记者，即使是饭点，客人也不是特别多。

2014年年底孟非的小面刚开业时，几乎是一面难求，有重庆记者来南京吃孟非小面，买了20元黄牛票才进了店。上周日下午2点半左右，记者来到河西万达广场的孟非小面，虽然过了饭点，但上座率达到80%。不少吃货表示，如果是饭点来吃面，还是需要“小排一下队”。

真正参与餐厅管理的明星很少

明星开店，除了吸引消费者眼球，出了问题也容易受到更多的关注。

昨天，有媒体报道，韩寒餐厅在武汉的一家分店因无证经营以及鼠患严重而被关停。

报道称，两年前，“国民岳父”韩寒开始涉足餐饮业，推出原创餐饮品牌“很高兴遇见你”，并在短短一年时间内开了30多家门店，一时间名声大噪。

然而，步子跨得大，问题也暴露得多。继去年宁波分店涉嫌无证经营被立案查处、今年8月苏州分店遭遇装修公司讨薪之后，武汉分店又出事了。日前，武汉中南路的“很高兴遇见你”餐厅因无证经营、鼠患严重等问题，被当地食品药品监督管理局强制关停。执法人员发现，该餐厅鼠患严重，仓库货架顶部全是老鼠屎，有些食品包装袋已经被老鼠咬破，有些餐桌上甚至都能看到老鼠屎。此外，执法人员还发现，这家餐厅属无证经营，而且运营得相当不规范，员工没有按照规定穿工作服，制冰机也没有按照规定清洗和保养。

韩寒餐厅因为人气高、连锁店多一直备受关注，今年9月1日，现代快报也就其外卖餐品和堂食餐品不是一回事做了报道。

明星开店是不是只是拿明星说事，却疏于管理和经营？很高兴遇见你南京店市场部的一位工作人员告诉记者，韩寒餐厅在各个地方的管理方式不同，就南京而言，是股份制，总部很少参与，“只是管钱。”

在“武面”，当记者询问姜武会不会来店里看看，工作人员笑笑，“一年最多来两次吧。”据了解，明星餐厅大多是合伙人或家人在代为打理，比如梅婷的餐厅是由其哥哥梅海涛打理，明星本人真正参与进来的很少。

开餐厅，味道比老板更重要

今年8月，北京商报报道称，2013年餐饮业遭遇寒潮，但也就是从这一年开始，不少明星进军这一行业，“其赚钱的目的不言而喻。”可是，反观上世纪九十年代那一批明星开的餐厅，情况并不乐观。孙楠、刘嘉玲、韩庚、郭德纲等明星的餐厅，还有姚明在美国的一家餐厅均已停业。

对于明星开店，江苏省餐饮行业协会秘书长于学荣首先给出肯定意见。他说，一些明星的店，以经营地方特色风味小吃为主题，这具有一定的特色和生命力。

但他也认为，明星开店的目的有多种，有的是出于兴趣，有的则是投资人看中其名气进行投资和炒作。在互联网思维下，明星效应更容易引起消费者关注，但如果没有过硬的管理和产品，明星开店的成功率就不会太高。

“很多明星没时间也没经验打理餐厅，再加上产品一般、价格不低，那还去干吗？”于学荣非常认同一名网友的观点，即味道比老板更重要。他说，猎奇心理不应是餐饮发展的常态，要专业的人做专业的事。

[责任编辑： 孙阳丹]