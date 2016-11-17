郭采洁、范伟主演《绝世高手》“东瀛热血高手”预告

新闻摘要： 由卢正雨导演并担任男主角，郭采洁、范伟、陈冲领衔主演的春节贺岁档喜剧电影《绝世高手》海报曝光。

新浪娱乐讯 由卢正雨导演并担任男主角，郭采洁、范伟、陈冲领衔主演的春节贺岁档喜剧电影《绝世高手》海报曝光。

新浪娱乐讯 由卢正雨导演并担任男主角，郭采洁、范伟、陈冲领衔主演的春节贺岁档喜剧电影《绝世高手》今日再曝一款“东瀛热血高手”预告片，由日本动作影星仓田保昭饰演人称“一秒男”的日本快刀高手，前来挑战由范伟饰演的堕落街深藏不露的爷爷。天下武功唯快不破，当最快遇上更快，一场霸气剑客与堕落街暖男的激战一触即发，最终却被一条毛线裤化于无形。剧情反转，令人捧腹，体现了“卢式喜剧”的搞笑功力，映衬出电影强大的喜剧效果。

范伟艺妓造型首次曝光

“一秒男”仓田保昭“三气”震撼登场

本支预告片讲述了仓田保昭扮演的人称“一秒男”的日本最强快刀高手，与范伟扮演的地表最暖爷爷间的强强之战。片中出招从来不超过一秒的仓田保昭，以“杀气、怒气、脚气”三大神力霸气登场，直言堕落街爷爷已激起自己心中战火，不料范伟关怀备至，微笑应战。恍然间，仓田保昭发现自己已经穿上了一条“花式刁钻，却又符合大众审美”的毛线裤，甚至上面还织好了自己的卡通造型。一来一去，日本剑客甘拜下风，更在预告片结尾高呼“雅蠛蝶”，剧情如此反转，令人忍俊不禁，遐想连篇。

预告片中扮演日本剑客的动作影星仓田保昭，也曾出演过包括《精武英雄》在内的众多知名动作电影，成为一代动作影迷的经典回忆。而仓田保昭本人也是一位武学修为深厚的空手道大师，曾与李小龙、成龙、李连杰等几位功夫巨星有过合作。对于这一次出演电影《绝世高手》，仓田保昭曾表示自己从艺50年，从未遇到过这样的角色。而领衔主演范伟早前曾透露在《绝世高手》中会以百变造型亮相，此次首曝全新艺妓造型，如此大尺度的突破令人对其更多的片中造型翘首以盼。范伟和仓田保昭，两位巨星，文武兼备，将在影片中展现更多的大战对决，引人期待。

东瀛热血预告片限制放送

“卢式喜剧”笑绝大年初一

电影《绝世高手》是卢正雨的大银幕导演处女作，也是其蛰伏三年后首次出手的大电影作品。早在2009年，卢正雨就凭借系列网剧《嘻哈四重奏》，创下了点击率破亿的纪录；随后，卢正雨以网络电影《绝世高手》领衔的《嘻哈三部曲》走红网络。从那时起，“卢式喜剧”就以其天马行空却不流于浮夸的形式吸引了一批资深粉丝，“他还是个孩子啊”、“嘿哈，是谁送你来到我身边”等爆笑梗至今仍在各大社交媒体上广为传播。

而从此次这款预告片可以看出，“卢式喜剧”的鲜明风格得到了延续，剧情反转正中笑点，搞笑桥段密而不俗。“脚气”、“毛线裤”、“妈妈，我输了，只能以身相许了”，一梗接一梗，让人爆笑不断。同时，预告片还响应日本浪客高手的亮相，以浓浓的东瀛热血风格贯彻始终，并别出心裁地使用日文做包装，结尾处仓田保昭的日式中文更是让人忍俊不禁。而在预告片末尾处，男女主角卢正雨、郭采洁亮相，郭采洁双眼瞪大萌气十足，而卢正雨则一副“随它去吧”的无奈表情，伴随着“雅蠛蝶”的呼叫声，让人颇觉喜感十足，好奇心激增。

据悉，电影《绝世高手》由宸铭影业有限公司、博纳影业集团、北京开心麻花影业有限公司、上海腾讯影业文化传播有限公司、合一影业有限公司、北京万合天宜影视文化有限公司、北京小米电子产品有限公司、霍尔果斯大盛国际影视传媒有限公司、上海东方娱乐传媒集团有限公司、北京伯乐世纪文化传播有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司、霍尔果斯捷成瑞吉祥影视传媒有限公司联合出品，2017年1月28日全国公映，大年初一，笑翻宇宙！

[责任编辑： 孙阳丹]