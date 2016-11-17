葛优谢霆锋《锋味江湖之决战食神》定档2017大年初一

新闻摘要： 由叶伟民执导，葛优、谢霆锋、唐嫣等主演的电影《锋味江湖之决战食神》于近日公布“见面礼”版海报，正式定档2017年1月28日大年初一公映。

新浪娱乐讯由叶伟民执导，葛优、谢霆锋、唐嫣等主演的电影《锋味江湖之决战食神》于近日公布“见面礼”版海报，正式定档2017年1月28日大年初一公映。

新浪娱乐讯由霍汶希担当总制片人兼监制，叶伟民执导，文隽监制与编剧的电影《锋味江湖之决战食神》于近日公布“见面礼”版海报，正式定档2017年1月28日大年初一公映。影片集结葛优、谢霆锋、唐嫣、郑容和、白冰、杜海涛、王太利、詹瑞文等群星阵容共同贺岁鸡年春节。电影不光有美食加持，更是讲述父子二人两代厨神干戈玉帛的故事。此外唐嫣、郑容和、白冰也将与谢霆锋共同演绎特殊的“饮食男女”之情。

“见面礼”版海报寓餐桌神器

担当电影《锋味江湖之决战食神》的导演叶伟民曾执导过《人在囧途》、《京城81号》等影片，此次更集结葛优、谢霆锋、唐嫣、郑容和、白冰、杜海涛、王太利、詹瑞文等群星阵容共同贺岁鸡年春节。近日，影片公布了首款“见面礼”版定档海报，海报主体仅为一碗朴素的面，颇有些耐人寻味。

有观众留言：“面条是我国最常见的传统面食之一，历史悠久，海报中的西餐刀挑面，充满了‘针锋相对’的挑衅意味，似乎暗示着影片中将呈现中西方饮食文化的激烈冲突，黑色背景更烘托了争斗的剑拔弩张。”此外盛面的公鸡碗则收获许多观众共鸣：作为南方地区最为传统和熟悉的“餐桌神器”，公鸡碗经常出现在各大TVB剧集当中，甚至是周星驰的喜剧电影里，成为了市井气息的重要代表符号。而盛满面的公鸡碗出现在鸡年春节，让《锋味江湖之决战食神》“大年初一，下面给你吃”的宣传语有了更多的温度与情感。

谢霆锋唐嫣“冷暖撞火花”

葛优谢霆锋二人鲜在社交类媒体露面，但无论一“躺”成“网红”的葛优，还是热爱美食的“锋味大厨”谢霆锋，都是热议的焦点。此番在《锋味江湖之决战食神》中，葛优不仅与谢霆锋结成惊喜组合，共同演绎这个有笑有泪的故事，影片也成为了他第一部进军春节档的作品。随着定档海报的发布，影片还曝光了他在片中的白发形象，颇具仙风道骨，更加吊足影迷胃口，以至于“鸡年春节去影院看葛大爷”，成为了许多人最期待的事情。

除了葛优谢霆锋的老少组合，影片中谢霆锋还将牵手唐嫣。影片另两位主角郑容和、白冰此前因大热韩剧《原来是美男啊》的“姜新禹”与电视剧版《神话》中的“玉漱公主”分别为观众所熟知。据悉在片中，两人将与谢霆锋、唐嫣一同演绎特殊的“饮食男女”之情。

电影《锋味江湖之决战食神》将于2017年1月28日大年初一全国上映。(tg/文)

[责任编辑： 孙阳丹]