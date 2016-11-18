林丹不为自己辩解 曾称14岁起钟情谢杏芳

新闻摘要： 昨天有人在媒体上爆料，称林丹在妻子谢杏芳孕期出轨，随后林丹与陌生女子的暧昧的照片被曝光。照片显示，两人在酒店有亲昵的举动，随后拉上了窗帘。林丹随即在社交媒体上做出回应，称自己的行为伤害了家人，向家人道歉。

林丹

京华时报讯昨天有人在媒体上爆料，称林丹在妻子谢杏芳孕期出轨，随后林丹与陌生女子的暧昧的照片被曝光。照片显示，两人在酒店有亲昵的举动，随后拉上了窗帘。林丹随即在社交媒体上做出回应，称自己的行为伤害了家人，向家人道歉。

爆料

曾多次与陌生女子约会

据爆料，9月中旬，林丹被人拍到与一男一女现身街头，女方头戴鸭舌帽，走路时主动挽起林丹的手臂，而林丹并没有抗拒，随即走进餐厅吃饭。吃完饭后，林丹还送女子回家。在小区中，一行人小心翼翼，林丹和女子走在前面，穿红蓝T恤的两名男子一个正着走，一个倒着走观察周围情况。林丹本人更是非常谨慎，四处张望。林丹还把神秘女子送上楼，在楼上待了两个小时。林丹下楼之后一行人乘车离开。当时林丹妻子谢杏芳正处于怀孕期间。

该爆料人称，今年10月林丹前往广东参加全国羽毛球团体锦标赛，住在佛山某五星级酒店。林丹白天比赛训练，晚上回酒店，一切都很平静。谢杏芳也许是因为怀孕，没有陪林丹来比赛。后来林丹被拍到与此前挽手他的神秘女子在酒店密会，两人动作亲热。第二天，林丹去参加比赛，该神秘女子则现身林丹赛场观众席。

回应

林丹称不为自己做辩解

在林丹“出轨”事件曝出后，社会影响很大，林丹显然也意识到这一点，第一时间在个人的社交媒体上做出了回应，而国家羽毛球队总教练李永波也代表球队表了态。

林丹也通过个人社交平台对该事件进行回复：“作为一个男人，我不为自己做更多辩解。但是我的行为伤害了我的家人，在这里我向我的家人道歉。对不起。”

不过，有不少网友并不买账，甚至翻出了林丹前几年所拍一个公益广告，广告语这样写道：“人生不能越界，做人做事，底线必须坚守，越过了底线，失去的也许永远无法挽回。”

随着这个事件的曝出，整个中国公开赛媒体关注的焦点都已经不在比赛中，大家讨论的话题也都围绕着目前正在休假的林丹身上。对此表示意外的不仅仅是媒体，队内不少队友，包括教练在内也都觉得很意外，这件事情队内似乎无人知情。而一直在场边观战的总教练李永波在谈到这件事情时，也显得很无奈，“我们的确跟大家一样，看到新闻才知道这样的事情”。据了解，林丹在奥运之后就已经向队伍申请了假期，这个假期一直持续到明年1月份。

过往

自称14岁起钟情谢杏芳

林丹、谢杏芳是中国羽毛球队令人羡慕的“神雕侠侣”。据林丹自传描述，他对谢杏芳很早就有“想法”，暗恋甚至从14岁时就开始了。当时，林丹还在打全国青少年锦标赛，队友提醒他关注“广东队的那个女队员”。林丹曾透露：“当时阿芳好像还在打双打，她剪着一头利落的短发。我们在看台上一片惊呼‘哇，腿好长啊，个子好高啊’。”

林丹、谢杏芳的感情曝光于2004年的全英羽毛球公开赛，夺得男单冠军后，林丹对外公开了与谢杏芳的恋情。2008年底，谢杏芳在接受采访时表示：“愿意在2008年以后，做一个为林丹煲汤的女人。”2009年底，28岁的谢杏芳选择退役。

2010年12月13日，林丹与谢杏芳终于结束了六年的爱情长跑，在广州海珠民政局登记结婚，正式结为夫妻。今年11月5日——在被拍到与陌生女子暧昧之后，谢杏芳为林丹生下孩子。

影响

林丹或损失众多赞助商

林丹“出轨”事件让体坛震动的同时，他自己的利益或许也会受到损失。昨天有消息称，已有两家预期赞助被叫停，而其他的赞助也正在观望中，其中包括著名羽毛球品牌尤尼克斯、万宝龙以及D&G。

林丹所代言的其中一家赞助商中一位不愿透露姓名的工作人员在接受采访时表示：“目前公司的立场就是，这是林丹的私人事件，我们无权回答。”

从2008年北京奥运林丹身价飙升，到与尤尼克斯签9位数天价长约，林丹的身价已是一涨再涨。细数超级丹从成名到现在的代言，涉及极其广泛，诸如红牛、雪铁龙世嘉、绿箭口香糖、李宁、百事可乐、361°、欧莱雅、吉列剃须刀、佳得乐等等均为林丹曾代言过的品牌。然而出轨事件曝光后，超级丹代言恐怕将受到很大影响。

莎娃曾因禁药案被解约

虽然目前林丹的赞助商还未公开表态，但是根据以往的惯例，大赞助商往往很在意代言人的形象，因发生丑闻而被解约的知名运动员也不胜枚举。

今年3月初，莎拉波娃陷入了“禁药案”，在莎娃刚刚承认自己药检不过关后不久，耐克公司第一个宣布暂停与俄罗斯美女的合作关系。耐克是莎娃第一家赞助商，早在莎娃11岁时就与其签约。2010年的时候，莎娃和耐克公司续约8年，据悉合同金额高达7000万美元。瑞士名表泰格豪雅和德国汽车制造商保时捷也随即做出了类似的决定，莎拉波娃最终损失惨重。

而在更早些时候，另一位大牌明星、8次世界拳击冠军得主帕奎奥对同性恋评价的视频掀起轩然大波，耐克随即正式确认，他们已经终止了与帕奎奥的赞助合作。早在2006年开始，耐克公司就已经与帕奎奥开始合作，但在合作十年之后因此事分道扬镳，菲律宾拳王可以说是祸从口出地遭到了一记重拳。

京华时报记者刘旭辉

[责任编辑： 席倩倩]