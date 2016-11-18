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疑似林丹出轨女主角回应 说了六个字“谢谢大家关心”

2016-11-18 10:51 [来源： 凤凰网娱乐 ]

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　　疑似林丹出轨女子朋友圈

　　17日下午，林丹在微博发文：“做为一个男人，我不为自己做更多的辩解，但是我的行为伤害了我的家人，在这里我向我的家人道歉对不起”回应出轨事件之后，事件的女主角赵雅淇也在个人的朋友圈发文回应：“谢谢大家关心”。

　　赵雅淇

　　此前赵雅淇曾与高虎传过绯闻，据当时知情人士曝料，高虎与赵雅淇曾同居五年。赵雅淇出生于辽宁省，毕业于中山大学法律系、中央戏剧学院表演系，中国内地女演员、模特。2005年参加第34届环球洲际小姐比赛获得中国小姐季军。曾参演过电影《百合》、《男人制造》，以及电视剧《不是不想嫁》、《刀之队》等。

[责任编辑： 席倩倩]

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