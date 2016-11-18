布拉德-皮特《金星秀》曝影片内幕 质疑自己是否性感

新闻摘要： 近日，首次来华宣传电影《间谍同盟》的好莱坞巨星布拉德-皮特作客《金星秀》，这是布拉德-皮特第一次来华宣传自己的电影，同时也是首次参加中国电视采访。

布拉德-皮特对话金星

近日，首次来华宣传电影《间谍同盟》的好莱坞巨星布拉德-皮特作客《金星秀》，这是布拉德-皮特第一次来华宣传自己的电影，同时也是首次参加中国电视采访。在此前的首映发布会上，皮特自封“不辣的-皮特”，本次作客《金星秀》遇到“麻辣”金星，辣与不辣碰撞出了异常精彩的火花，皮特还在节目中首度曝光了影片不为人知的幕后。

布拉德-皮特对话金星

“麻辣”碰撞“不辣”

皮特“怀疑”自己是否还性感

早在片方宣布布拉德?皮特将来中国作客《金星秀》的时候，不少网友已经开始猜测金星将在节目中如何辣手摧草“手撕”皮特，而皮特又将如何机智化解金星的辛辣提问。刚一开场，二人就上演了一段机智与幽默并存的对话。金星介绍说节目很受欢迎，每周都有一亿人观看，皮特马上回应：“那你一定很棒，非常棒。”而当金星问皮特会说什么中国话时，皮特机智地用不标准的中文说“金星”，二人一逗一捧，引来台下观众阵阵欢笑。

作为《金星秀》节目开播以来第一个前来作客的好莱坞巨星，布拉德-皮特也在节目中谈及了个人生活与爱好。皮特表示，自己非常喜爱复古摩托车，从很早的时候就开始收藏，而自己的这个爱好很可能是受到父亲的影响，因为父亲是一个货车商人。此外，布拉德?皮特也难掩自己对莱卡相机的喜爱，并且表示特别热爱摄影。这让现场不少影迷禁不住大呼：“男神好文艺！”

最有趣的一幕发生在金星问皮特是否知道自己是世界上最性感的男明星时，皮特又一次展现了他的智慧与幽默，他反问：“是么，现在还是么？”这个“自我怀疑”的回答引发现场一片笑声和掌声。

布拉德-皮特对话金星

首曝《间谍同盟》幕后故事

电影剧情改编自编剧家人真实经历

爱情谍战巨制《间谍同盟》由《阿甘正传》导演罗伯特-泽米吉斯执导，布拉德-皮特与奥斯卡影后玛丽昂-歌迪亚联袂主演，故事讲述了一段感人至深又疑云密布的爱情故事。

本次作客《金星秀》，皮特在节目中首次谈及《间谍同盟》幕后不为人知的故事。皮特介绍说，其实影片是根据真实事件改编，人物原型就是该片编剧斯蒂文-奈特的叔叔和婶婶。

在向观众推荐《间谍同盟》时，身兼制片人和主演的皮特表示，这是一部复古经典的爱情悬疑电影，和一些老电影里面一样，电影的很多场景都是在棚内完成，之后利用非常棒的全新科技去完成其他的镜头画面，“运用科技融入进一部电影是非常有趣的事情，而不是老是实景拍摄，本次新片借助了不少现代技术来实现特殊镜头。”

电影《间谍同盟》由美国派拉蒙影片公司、华桦传媒以及GK Films制片公司联合出品，将于11月30日全国公映。

[责任编辑： 席倩倩]