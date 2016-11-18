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王家卫将执导传记片《Gucci》 “小丑女”或任女主

2016-11-18 10:51 [来源： 时光网 ]

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　　王家卫确定执导《Gucci》

　　时光网讯据外媒报道，王家卫的下一部作品终于确定，他将执导传记片《古驰》(Gucci)。影片将讲述意大利著名品牌Gucci创始家族的故事，由好莱坞著名制作人梅根·埃里森制作，她的Annapurna Pictures为其保驾护航，据传，小丑女的扮演者玛格特·罗比正在接洽这个项目。这个项目曾经尝试邀请雷德利·斯科特执导，莱昂纳多·迪卡普里奥和安吉丽娜·朱莉主演，不过项目中途流产，被搁置了几年，最终由好莱坞接盘侠梅根·埃里森接手，重新开启了这个项目。

　　莫里吉奥·古驰与玛格特·罗比对比照

　　影片围绕着Gucci家族的第三代掌门人莫里吉奥·古驰(Maurizio Gucci)被杀案展开，她的前妻帕特里齐亚·雷加尼(Patrizia Reggiani)买凶杀人，玛格特·罗比正是她的扮演者，讲述Gucci家族的腥风血雨。安德丽亚·贝尔洛夫(《冲出康普顿》编剧)和查理斯·兰道夫(《大空头》编剧)共同操刀。

　　据悉，《夜行动物》的汤姆·福特会在电影中出演一个角色，他将出现在故事的时尚线当中。这也将是王家卫继《蓝莓之夜》以来的第二部英语作品。

[责任编辑： 席倩倩]

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