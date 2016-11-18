马蓉上街发现跟拍，竟丢下儿子就跑(图)

马蓉和儿子现身街头
王宝强与马蓉的离婚案已经开庭20多天了，近日，有网友在微博爆料，马蓉带儿子现身街头。据网友透露，马蓉本来是拖着儿子一起走，后来发现被偷拍就冷着一张脸，摆出了一脸不耐烦的表情，然后独自离开，儿子见状全然不知所措。
网友爆料
从照片上，马蓉穿着黑色吊带，头发盘起，小腹微微凸起看着身材臃肿，不知是否怀孕当中。但是身上所穿衣物与季节不符。随后，有网友发现，这并非近期照片。
2014年6月马蓉在街头被媒体拍到
据悉，这是马蓉2014年被媒体拍到的照片。不管马蓉的黑色斑马裙还是儿子的穿着，都与近日网友曝光的所谓“马蓉最新行踪”一模一样。这估计又是网友为了博眼球而闹出的一个虚假消息，把旧照片搬出来忽悠大众！
[责任编辑： 席倩倩]
|山东巨野县法院公开力挺马蓉：王宝强赶绝孩子妈妈 2016-10-31
|王宝强前妻马蓉学籍档案曝光：素颜照脸盘圆润认不出 2016-08-24
|马蓉不爱王宝强 2016-08-17
|组图：马蓉宋喆又一波合体照曝光 曾一起看装修 2016-08-17
|版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
|洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图 豫ICP备05017468号
|
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064