马蓉上街发现跟拍，竟丢下儿子就跑(图)

新闻摘要： 王宝强与马蓉的离婚案已经开庭20多天了，近日，有网友在微博爆料，马蓉带儿子现身街头。据网友透露，马蓉本来是拖着儿子一起走，后来发现被偷拍就冷着一张脸，摆出了一脸不耐烦的表情，然后独自离开，儿子见状全然不知所措。

马蓉和儿子现身街头

王宝强与马蓉的离婚案已经开庭20多天了，近日，有网友在微博爆料，马蓉带儿子现身街头。据网友透露，马蓉本来是拖着儿子一起走，后来发现被偷拍就冷着一张脸，摆出了一脸不耐烦的表情，然后独自离开，儿子见状全然不知所措。

网友爆料

从照片上，马蓉穿着黑色吊带，头发盘起，小腹微微凸起看着身材臃肿，不知是否怀孕当中。但是身上所穿衣物与季节不符。随后，有网友发现，这并非近期照片。

2014年6月马蓉在街头被媒体拍到

据悉，这是马蓉2014年被媒体拍到的照片。不管马蓉的黑色斑马裙还是儿子的穿着，都与近日网友曝光的所谓“马蓉最新行踪”一模一样。这估计又是网友为了博眼球而闹出的一个虚假消息，把旧照片搬出来忽悠大众！

[责任编辑： 席倩倩]