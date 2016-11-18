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《一代妖精》正式杀青 冯绍峰刘亦菲演绎“人妖相恋”

2016-11-18 10:51 [来源： 时光网 ]

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　　《一代妖精》宣布杀青

　　时光网讯由陈国富监制、冯绍峰、刘亦菲主演的奇幻电影《一代妖精》于8月开机，11月16日，该片官方微博宣布电影已正式杀青，片场照同时曝光，只见主演冯绍峰举着一张“妖界通行证”表情搞怪，同时和来自“妖界”的刘亦菲、李光洁、郭京飞亲密合影。

　　刘亦菲、冯绍峰晒“人界通行证”

　　据悉，电影《一代妖精》由肖洋、郭异雯编剧，肖洋导演、由陈国富监制，于8月开机。影片讲述了一个人妖相恋的故事——普通都市上班族袁帅误打误撞爱上了一只狐妖白纤楚，BOT(妖怪管理局)为阻止人妖相恋，派员捉拿违规的狐妖白纤楚，袁帅为了寻回爱人狐妖，勇闯妖界。

　　此前据网友曝光的片场照显示，男主角冯绍峰曾身穿蕾丝女装演戏，贡献出堪称是从影以来的“最大尺度”，而神仙姐姐刘亦菲则穿起蓝色平民范儿拖鞋，好似公主“流落民间”。两人将演绎怎样的“人妖相恋”的故事，令观众们十分期待。

[责任编辑： 席倩倩]

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