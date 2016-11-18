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《锋味3》不拍电影玩摇滚 张曼玉讲她为何执迷音乐

2016-11-18 10:51 [来源： 凤凰网娱乐 ]

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　　张曼玉与谢霆锋聊音乐经历

　　不同于张曼玉令所有人叹服的“演员”身份，如今做“摇滚歌手”的她却一直备受争议，许多人都觉得她会因玩音乐水平不够而“晚节不保”。但在今日《十二道锋味3》曝光的一段视频中，张曼玉却主动谈起了自己选择从头开始做音乐的原因。

　　张曼玉与谢霆锋聊音乐经历

　　在伦敦酒吧中，张曼玉一边向谢霆锋介绍自己喜欢的歌手、音乐人，一边向谢霆锋讲述自己如今选择做音乐的原因。她表示：“拍完我最后一部戏《清洁》后，第一次我真的接触了很多音乐人。我就好奇问他们：我不拍戏，做音乐你觉得有可能吗？很多人都支持我，音乐这个东西没有规矩，你有东西表达你就试试看，他们都很鼓励我。”

　　受到鼓励后，张曼玉推掉所有的片约，从零开始走向录音棚，她表示整个玩音乐的过程都让她更加欣赏当下的自己“自己录音，来创造一首歌，从零开始创造一首歌，整个过程我都超喜欢。在音乐棚里我觉得，这个状态更适合现在的我，所以我就做下去了。”谈起音乐，谈起挑战自己，张曼玉眼中流露的光彩令人动容。

　　张曼玉的音乐之路并非满载着荣誉与欢呼。在前年草莓音乐节中，张曼玉的献唱曾遭受许多批评，许多粉丝都表示希望她能放弃唱歌重回银幕。而不惧压力的她并没有因此放弃，并在近日推出了自己的首支单曲《Look in My Eyes》，希望自己的音乐逐渐被大家认可。面对那些音乐上的批评，张曼玉曾表示“我演了20部电影还被说成花瓶，唱歌也请给我20次机会。”尽显豁达与坚定。

　　作为选美小姐出道，张曼玉在演艺事业初期也曾被人称为“花瓶”，但她最终还是凭借一个又一个令人难忘的银幕形象证明了自己。截止至最后一部戏《清洁》斩获戛纳影后，张曼玉已将四座金马奖、五座金像奖，以及欧洲三大电影节中的两大影后桂冠收入囊中，而在演艺事业巅峰之时，从零开始做音乐正是她对自己当下人生的新挑战。在《锋味3》中，我们也能看到她那颗永远不惧冒险的“初出茅庐”之心。

　　究竟这样的张曼玉会在她的综艺首秀中有怎样的表现呢？本周六晚22：00锁定浙江卫视《锋味3》，张曼玉将与观众分享如今自己对美食、对人生的新感悟，让我们与这位随性影后不见不散。

[责任编辑： 席倩倩]

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