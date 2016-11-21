冯小刚再度开炮：王中军怕得罪万达 曾向王健林道歉

新闻摘要： 11月19日，冯小刚携《我不是潘金莲》的5位主创——原著及编剧刘震云，主演范冰冰、于和伟、张译、李宗翰在上海参加了电影的路演活动。现场，冯小刚全面回应了此前与王思聪的微博口水仗，并用一句话总结：“就像六爷(《老炮儿》中冯小刚扮演的角色)说的：‘我不怕事儿’。李雪莲也不怕事儿。”

腾讯娱乐讯(文/毛予倩)11月19日，冯小刚携《我不是潘金莲》的5位主创——原著及编剧刘震云，主演范冰冰、于和伟、张译、李宗翰在上海参加了电影的路演活动。现场，冯小刚全面回应了此前与王思聪的微博口水仗，并用一句话总结：“就像六爷(《老炮儿》中冯小刚扮演的角色)说的：‘我不怕事儿’。李雪莲也不怕事儿。”

截至发稿前，《我不是潘金莲》的票房已经安然过亿，据冯小刚介绍，该片首周末票房已经占据了超过6成的市场份额。他认为这是用事实回应了早前王思聪在微博提到的“不允许我们对你片的不看好而降低排片？讲道理，没有人和钱过不去，如果你这电影票房好，我们也一定会按照程序化的流程增加排片。”

冯小刚还继续举例：“上周末万达院线的票房达到1500多万，这周末变成了900多万了。你是王思聪，有自己的喜好，但万达是上市公司，这是置股民的利益于不顾。”

“由于万达和华谊两家公司的恩怨，万达报复在了导演头上，这不是一个公平的做法，就这么简单。”冯小刚认为，自己的电影遭受的不公平待遇都是因为两家公司的恩怨：“低于市场平均值的排片，华谊是不敢说的，因为华谊是没有院线，而万达有13%的占有率。”他更表示：此前的《摇滚藏獒》和《陆垚知马俐》都曾遭遇类似情况，其后可能还有《罗曼蒂克消亡史》也会受到影响。

说到这里，冯小刚再度爆料：“王中军(华谊兄弟传媒股份有限公司董事长)怕得罪万达，还特地跑去跟王健林道歉。”

而对于有公众号称《我不是潘金莲》挤走了本因同档期的《神奇动物》，冯小刚也明确回应：“我们挤走了另外两部电影？如果我们有这能力，我们会被挤出国庆档吗？”他还补充说明，“华谊动用关系不让其它电影上映”的这个说法本身就有问题，“片子在开拍的第一天，华谊就把它卖断给了耀莱，第一出品方是耀莱，华谊从那时起就只有署名权了，发行的事跟华谊没关系。”

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