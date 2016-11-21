金马奖再曝颁奖阵容 舒淇范冰冰齐上榜

新闻摘要： 金马奖执委会今日再宣布最新颁奖阵容，金马影后舒淇、入围本届最佳女主角的范冰冰、入围最佳男主角的许冠文，上届最佳导演侯孝贤以及本届评审团主席许鞍华齐齐上榜。

范冰冰凭借《我不是潘金莲》入围金马影后

金马海报

腾讯娱乐讯金马奖执委会今日再宣布最新颁奖阵容，金马影后舒淇、入围本届最佳女主角的范冰冰、入围最佳男主角的许冠文，上届最佳导演侯孝贤以及本届评审团主席许鞍华齐齐上榜。

得过两座金马奖(女主角、女配角各一)的影后舒淇，一举一动都深受影迷和媒体关注，新片《健忘村》也排定明年春节盛大上映。今年舒淇将担任颁奖人，为本届金马奖颁奖礼增色，将紧张等待揭晓的心情留给台下的入围者。

曾以《心中有鬼》获得金马最佳女配角的范冰冰，当年无法前来领奖而有所遗憾，这次以《我不是潘金莲》入围最佳女主角，也首度担任金马奖颁奖嘉宾。幽默自嘲隔了“38年”才再入围的许冠文，也将用他独树一格的国语“考验”台下观众，他到底有没有因为主演《一路顺风》而把普通话练得更好？颁奖典礼上见真章。

两位在三十多年前就合作拍片、携手开创新浪潮的现任“主席”：本届评审团主席许鞍华和金马执委会主席张艾嘉，也将携手颁奖。至于先前已公布的颁奖嘉宾中，法国影后朱丽叶·毕诺许会和合作过《红气球》的大导演侯孝贤搭档颁奖。默契十足的金马奖最佳导演陈可辛则将与金马奖影后吴君如合体，两人在2008年“十指紧扣”的颁奖梗，曾是不少观众心中的经典桥段之一。张孝全与凤小岳2012年在《女朋友。男朋友》结下好交情，两人大银幕的发展各自精采，这对“前男友”也将在金马重聚。

第53届金马奖颁奖典礼将于11月26日在台北市国父纪念馆隆重举行，敬请期待。

[责任编辑： 席倩倩]