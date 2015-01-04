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宋冬野涉赌被抓后首发新歌 网友：好好写歌唱歌别吸毒
2016-11-21 09:41        [来源：凤凰网娱乐 ]

　　宋冬野

　　今日，歌手宋冬野在微博上传新歌《郭源潮》DEMO版，这是他吸毒后首发新歌。

　　10月13日，知名民谣歌手宋冬野因涉毒被警方控制。10月25日，宋冬野涉毒后在微博首次发声：“我对不起父母，对不起妻子，对不起亲朋好友，对不起经纪公司，对不起曾相信我支持我的人们。”他表示会远离毒品，深刻反省，不再浮躁，接受一切惩罚指责调侃和批评。并写下：“我依然热爱音乐，将单纯为了自己而继续认真创作，并且暂自动淡出，去游历积攒，补回荒废的时间，寻找最初的那种触动，安静思考成长和人生的意义。”

　　11月20日，宋冬野在微博发出新歌《郭源潮》DEMO版，依旧是民谣曲风。臧鸿飞、闫津等音乐人转发支持，还有网友叮嘱宋冬野：“好好的啊别吸毒，好好写歌好好唱歌啊。”

　　宋冬野微博

　　歌词：

　　说你知道他们的世界

　　悲歌三首买一切

　　买昆仑落脚蓬莱放思想

　　买人们的争执酿酒汤

　　买公主坟的乌鸦

　　事发之木和东窗之麻

　　买胭脂河里船行渔歌

　　黄金世界中万物法则

　　其实你我都一样将被遗忘郭源潮

　　你的病也和我的一样风月难扯离合不骚

　　层楼终究误少年自由早晚乱余生

　　你我山前没相见山后别相逢

　　买石灰街车站的海鸥

　　山水禽兽和年少一梦

　　买太平湖底陈年水墨

　　哥本哈根的童年传说

　　其实你我都一样终将被遗忘郭源潮

　　你的病也和我的一样风月难扯离合不骚

　　层楼终究误少年自由早晚乱余生

　　你我山前没相见山后别相逢
责任编辑： 席倩倩
 
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