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孕妈Ella正式公布宝宝性别 腹中男孩取名“劲宝” 图

2016-11-21 09:41 [来源： 凤凰网娱乐 ]

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　　Ella出席活动

　　据台湾媒体11月20日报道，Ella(陈嘉桦)和老公赖斯翔结婚4年多，日前证实怀孕喜讯，把宝宝小名取为“劲宝”，昨(19日)赖斯翔秀出贤妻Ella做菜照，意外让超音波照首度曝光，而之前卖关子没宣布胎儿性别，今(20日)Ella则透过唱片公司正式公布“宝宝是男孩！”

　　Ella说很早就想告知大家怀的是男孩，但唱片公司认为不到完全确定的情况，觉得还是别太早讲，便直到今天才向大家公布宝宝性别。而其实Ella先前在记者会，就曾透露梦到是男宝宝，今天只是再次向大家证实“劲宝是男孩”。

[责任编辑： 席倩倩]

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