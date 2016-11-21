《蒙面唱将》新玩法呼之欲出 未揭面唱将年度盛典亮相

新闻摘要： 江苏卫视大型音乐推理真人秀《蒙面唱将猜猜猜》盛典前的最后一场头脑风暴，“快要崩溃的一哥”彭佳慧、“花粉过敏的花房姑娘”杨乃文、“从酋长到球长”李琦、“感觉自己萌萌哒”张磊、“不会弹吉他的吉他侠”李祥祥、“爱搭积木的粉刷匠”黄雅莉被逐一“揪”出，猜评团赢得揭面“大满贯”盛况。老牌唱将频频突破自我，青年歌手不断跨越历史，观众在震撼之余，亦感受到了两代歌手追求音乐梦想的力量。本周，《蒙面》年度金曲盛典将震撼来袭，终极玩法呼之欲出，未揭面唱将即将亮出真身，更有神秘嘉宾莅临盛典！

感觉自己萌萌哒和快要崩溃的一哥

江苏卫视大型音乐推理真人秀《蒙面唱将猜猜猜》盛典前的最后一场头脑风暴，“快要崩溃的一哥”彭佳慧、“花粉过敏的花房姑娘”杨乃文、“从酋长到球长”李琦、“感觉自己萌萌哒”张磊、“不会弹吉他的吉他侠”李祥祥、“爱搭积木的粉刷匠”黄雅莉被逐一“揪”出，猜评团赢得揭面“大满贯”盛况。老牌唱将频频突破自我，青年歌手不断跨越历史，观众在震撼之余，亦感受到了两代歌手追求音乐梦想的力量。本周，《蒙面》年度金曲盛典将震撼来袭，终极玩法呼之欲出，未揭面唱将即将亮出真身，更有神秘嘉宾莅临盛典！

李琦张磊李祥祥

杨乃文为“蒙面”打破“不综艺”定律

“模范妈妈”彭佳慧不忘音乐初心

“花房姑娘”揭下面具，竟然是鲜少在综艺露脸的杨乃文，全场顿时瞠目结舌。节目播出后，网络上瞬间掀起热潮，“她也会上综艺？”面对网友的好奇发问，杨乃文坦言，确实曾一度拒上综艺，“我平常真的不爱上综艺节目，因为我没有综艺细胞，幽默感常被人家误会。”很多网友说杨乃文惜字如金，个性腼腆，杨乃文却并不认同，“我天生个性就这样，但其实我话还是蛮多的。”不管怎样，杨乃文着实为《蒙面》做出了颠覆与改变。采访中，杨乃文不禁讲述起与《蒙面》的渊源，“那天和朋友看书，看到一句类似‘你要做一件很害怕、很恐惧或者从来没做过的事情’，结果当天晚上公司就打电话来说，去上蒙面吧！”这个机缘巧合，使杨乃文放下心中的包袱，勇敢地为《蒙面》打破了“不上综艺”的定律。

杨乃文如此热衷于《蒙面》的舞台，不仅深情演唱每一首改编曲目，还与猜评团们打成一片。谈起自己曾经翻唱的歌曲《静止》，杨乃文诚恳地向大张伟道谢，“谢谢你送我这首歌。”大张伟受宠若惊，“杨乃文老师唱完以后，把歌提高了好多。”一首翻唱曲目，牵引出一段珍贵往事，瞬间暖人心田。别看杨乃文在舞台上轻松洒脱，其实心里还是有些小紧张。面对记者，杨乃文有些不好意思，“在电视上面表演，的确不是一件我平常会做的事情。这次得到了蛮精彩的经验，但同时还是有点恐惧。”她莞尔一笑，“我不敢说克服了在这么多摄影机前面，与现场观众近距离的恐惧。但我觉得，尽量把我该做的事做好，算是成功挑战了一件事情。”

而“一哥”彭佳慧的揭面，让观众在震惊之余，又被深深感动。谈及梦想与家庭，彭佳慧几度哽咽，也使不少观众眼含热泪。节目播出后，网友称赞道，“彭佳慧真是模范妈妈！”节目中，彭佳慧之所以选择“一哥(eagle老鹰谐音)”的面具，是因为“想像老鹰一样，自由地唱歌和飞翔。”实际上，彭佳慧的内心格外矛盾，数不尽的忙碌演出，迫使她的生活失去重心，“我不只是有歌手这个角色，我在生活中还要当妈妈。”陪伴孩子之余，彭佳慧依然坚定音乐道路，“我的孩子将来会看到，妈妈在面对工作时是如此认真。我相信给孩子一个典范，是我们这些做父母最重要的事。”

彭佳慧之所以能兼顾“梦想”与“家庭”，源于她将音乐的热爱表现到极致。孩子们在耳濡目染下，未来也会追随她的脚步，这是一位母亲最好的示范。说到教育儿女，彭佳慧坚定极了，“我对孩子采取军事化教育，家有家规，像我们家有四个字，‘哭没有用’，只要喊一二三，二就要去做，不能到三。”彭佳慧还在私下，为“准妈妈”Ella送出真挚祝福，“相信Ella一定会成为一位很好的母亲。如果有任何需要我协助的地方，我都会非常乐意。”

昔日选秀冠军“三连揭”

“蒙面”使音乐梦永不停歇

自从出现“选秀”这一节目形式，一张张年轻的面庞，开始活跃在荧屏、网络、报纸上，成为了被万千粉丝追捧的明星。选秀节目不断留给观众们欢乐，感动，甚至懊恼，这些勾连的青涩回忆，我们称之为青春。选秀火起来快，热度褪却也快，不禁让我们好奇：那些年我们一起追的选秀冠军，如今还在观众视线中吗？当冠军光环褪去，他们还在坚持音乐梦吗？这期《蒙面》，“从酋长到球长”李琦、“感觉自己萌萌哒”张磊、“不会弹吉他的吉他侠”李祥祥，三位曾经从《中国好声音》、《中国梦之声》中一鸣惊人的冠军选手，被猜评团“三连揭”。同为冠军出身的他们，在同台的那刻一见如故，惺惺相惜，引得网友们纷纷感叹，“从他们身上，看到了自己的青春。”

以一曲《南山南》走红的民谣好声音张磊，总给人以低调安静的印象。此次他以“萌萌哒”形象出场，搞怪可爱，着实革新了观众对他既定的形象。张磊坦言，来蒙面是“为了做一回自己”。总算踏出了新的一步，张磊如获新生，“之前我唱歌的时候，我觉得抱着吉他有自信。现在是躲在这个熊的后面，我现在敢唱出一些之前不太敢发出的声音。”同是好声音出身的蘑菇头李琦，出道至今已出过两张专辑，并在去年筹办了全国巡回演唱会。此番变身“酋长”，李琦对蒙面感慨良多，“出道三年了，还是这个发型、还是这个眼镜。很多人觉得我的形象已经根深蒂固了，但是我想改变。今天晚上唱的这首歌，我以前不敢唱，今天晚上唱的这首歌的高音，是我在现场目前唱得最高的。”

如果说张磊、李琦来《蒙面》是为了渴望改变，那么李祥祥则是为了寻回音乐初心。最初为音乐梦想一战成名，却发现红了之后，理想反而变得不那么纯粹。“我真的很想好好地唱歌。”李祥祥几度哽咽，“这三年做了很多其它的事情，包括拍戏，做桥牌生意。三年来有很多人质疑我，是一个不会唱歌的歌手。”目睹了兄弟的生不由己，李琦马上力挺李祥祥，“他在一个pub里面唱歌的时候，我还在下面是观众。”无论台上或台下，只要三人在一起，总有倾诉不完的老故事，念不完的音乐情愫，更有彼此的理解支持。无论之前的辉煌如何，三位往日冠军如今在同一档综艺节目相遇，着实是一段由来已久的缘分。节目播出后，网友们也纷纷力赞这几位年轻唱将，“一直在坚持音乐梦想的歌手最值得尊敬。”

年度盛典玩法劲爆

新老唱将即将携手同台

《蒙面》临近尾声，最后一场的年度金曲盛典即将震撼来袭，成为了所有观众心中最大的期待。在此前节目中未揭面的唱将——“阿凡达妹妹”、“瓜子猫”、“恐龙”三人，有望在盛典完成揭面。网友们的呼声愈来愈烈，“恐龙到底是不是王健林”，“好想看瓜子猫露出真身”，甚至“全民人肉阿凡达妹妹”话题的热度依旧只增不减，有网友不惜给出夸张描述：“活着就是为了阿凡达妹妹啊。”对于本季神秘唱将的讨论还在继续，网络热度居高不下，全民热议从未停止。

除了未揭面唱将带来的演唱，还将有揭面唱将强势助阵。节目播出至今，已有三十位歌手在节目中悉数登场，其中不乏超强实力的天王天后级唱将、突破自我的资深艺人、崭露头角的新晋歌手和跨界歌手。以一曲《成全》深入人心的“帮我消消黑眼圈”林宥嘉，和展现自己实力派歌技的“钻石女士”杨丞琳网络呼声极高，金海心、杨乃文、郁可唯、李琦等唱将也在揭面后持续着高人气和热议度，深受观众们的欣赏和喜爱。据导演组透露，具有人气和话题的唱将很有可能会一一返场，共燃盛典。

不仅保证了超凡卓越的音乐品质，还保留了紧张刺激的猜人环节，是本季《蒙面》金曲盛典最大的看点。令人惊喜的是，盛典还将迎来去年《蒙面》的神秘返场歌手。未知大咖嘉宾将戴着新面具，以“新唱将”的身份参与金曲盛典，最终会与其他唱将联袂演唱？还是会带来全新的视听体验？一切皆有可能。本季金曲盛典，不仅会用极致音乐喂饱观众的耳朵，还大大增强了神秘感和推理性，着实考验着猜评团和你的智慧与耳力！

万众期待的年度盛典火热来袭，想要揭开所有谜团的你，敬请锁定本周日晚20：30江苏卫视《蒙面唱将猜猜猜》年度金曲盛典！

[责任编辑： 席倩倩]