北美票房《神奇动物》夺冠 《奇异博士》依旧坚挺 图

新闻摘要： 由J·K·罗琳首次亲自担任编剧的魔幻电影《神奇动物在哪里》本周五北美首映，以2970万美元的成绩无悬念拿下当日北美票房冠军。本周末过后，《神奇动物在哪里》的北美票房有望达到7500万美元。

《神奇动物在哪里》

时光网讯由J·K·罗琳首次亲自担任编剧的魔幻电影《神奇动物在哪里》本周五北美首映，以2970万美元的成绩无悬念拿下当日北美票房冠军。本周末过后，《神奇动物在哪里》的北美票房有望达到7500万美元。

除《神奇动物在哪里》外，本周五北美票房前五剩下的名额被《奇异博士》、《魔发精灵》、《降临》、《圣诞将至》四部老片瓜分。

作为一部定级为PG-13的电影，《神奇动物在哪里》本周五在北美4144家影院上映，首日取得2970万美元的票房，首周末票房约在7500万美元左右。同时，本周《神奇动物在哪里》也已在很多海外市场开画，周五海外市场票房为3000万美元。本周末过后，《神奇动物在哪里》的全球票房有望达到2亿美元。

北美周五票房TOP5(单位：万美元)

据统计，《神奇动物在哪里》的北美观众与《哈利波特与死亡圣器(上、下)》两部电影的观众相比，年龄偏大：《神奇动物在哪里》65%的北美观众年龄在25岁以上。而《哈利波特与死亡圣器(上、下)》的这一数值分别是56%和55%。

漫威超级英雄电影《奇异博士》以478万美元的从成绩拿下周五北美票房亚军，北美累计票房已达到约1.69亿美元。在国内成绩平平的动画电影《魔发精灵》在北美依旧成绩坚挺，周五票房约为385万美元，位居季军。目前《魔发精灵》北美票房约1.03亿美元。

《降临》和《圣诞将至》分别以341万和199万美元的成绩拿下北美周五票房第四名和第五名。其中，《圣诞将至》的成绩仅比《血战钢锯岭》领先不到10万美元。本周末《血战钢锯岭》仍有反超《圣诞将至》的可能。

李安的新片《比利·林恩的中场战事》北美表现一般，虽然继上周在纽约和洛杉矶小规模上映后，本周迎来1176家影院的大规模上映，但周末票房可能仅有100万美元左右。

[责任编辑： 席倩倩]