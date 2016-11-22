网传阿宝在京因病去世 经纪人辟谣报平安

新闻摘要： 日前，有网友为某媒体爆料，知名歌手阿宝因病几天前住进北京302医院，因病情严重，他于两天前在该医院病逝。

阿宝(资料图)

日前，有网友为某媒体爆料，知名歌手阿宝因病几天前住进北京302医院，因病情严重，他于两天前在该医院病逝。

接到网友爆料，媒体立即前往302医院询问，证实医院的确有个名叫“张少淳”的男性患者就医，而张少淳就是阿宝的本名。对于该患者是否已经死亡还是转院治疗，因为牵扯到患者的隐私，医院方面拒绝透露。

对于阿宝是否因病去世，媒体致电阿宝经纪人，对方对于网传阿宝病逝的消息感到一头雾水，当即否认。据她介绍，阿宝最近在家休息，准备各种演出活动，自己也是刚刚与阿宝微信联系过，阿宝病逝的消息子虚乌有。

据悉，阿宝原名张少淳，2004年参加“西部民歌大赛”，获得铜奖，从而正式进入演艺圈。同年10月，参加《星光大道》的比赛一炮而红。

[责任编辑： 席倩倩]