网传阿宝在京因病去世 经纪人辟谣报平安

阿宝(资料图)
日前，有网友为某媒体爆料，知名歌手阿宝因病几天前住进北京302医院，因病情严重，他于两天前在该医院病逝。
接到网友爆料，媒体立即前往302医院询问，证实医院的确有个名叫“张少淳”的男性患者就医，而张少淳就是阿宝的本名。对于该患者是否已经死亡还是转院治疗，因为牵扯到患者的隐私，医院方面拒绝透露。
对于阿宝是否因病去世，媒体致电阿宝经纪人，对方对于网传阿宝病逝的消息感到一头雾水，当即否认。据她介绍，阿宝最近在家休息，准备各种演出活动，自己也是刚刚与阿宝微信联系过，阿宝病逝的消息子虚乌有。
据悉，阿宝原名张少淳，2004年参加“西部民歌大赛”，获得铜奖，从而正式进入演艺圈。同年10月，参加《星光大道》的比赛一炮而红。
[责任编辑： 席倩倩]
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