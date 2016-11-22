受限韩令影响最大的竟不是韩国人？而是来自东北的他

张翰
据台湾东森新闻云报道，内地近期传出广电总局实施“限韩令”，导致韩国艺人在大陆的演出计划不断有变化，包括广告代言、戏剧换角，节目画面剪片、马赛克处理。其实受到影响的不只韩星，连大陆男星张翰也是苦主之一。
网传受到“限韩令”影响的电视剧
网络日前传出53部韩国艺人演出的电视剧，作品将无限期停播，其中张翰担任男主角，就有4部作品被点名。
而他主演的4部戏包括《锦衣夜行》与朴敏英合作、《华丽上班族》搭档秋瓷炫、《传奇大亨》有具惠善，尤其《夏梦狂诗曲》找来高俊熙，自己还首度担任制片人，电视剧在开拍初期就已成功打响话题，没想到被传播出日遥遥无期，令粉丝十分担心。
[责任编辑： 席倩倩]
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