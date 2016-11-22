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2017年电视剧热衷拍续集 周迅陈坤等明星将回归荧屏

2016-11-22 09:41 [来源： 重庆晚报 ]

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　　周迅

　　2016秋季北京电视节目交易会近日落幕，共有近800部电视剧参展。除了《三生三世十里桃花》《凉生我们可不可以不忧伤》等大IP外，《欢乐颂》《琅琊榜》等近热门电视剧的续集成为观众焦点。此外，周迅、陈坤等明星明年也有作品上演。

　　重庆晚报记者从参展电视剧名单中看到，去年被观众赞为业界良心的《琅琊榜》，今年再掀都市职场话题的《欢乐颂》以及霸占收视率排行榜多时的《亲爱的翻译官》，明年都要放送各剧续集。《琅琊榜2》依旧由孔笙、李雪执导，黄晓明、刘昊然、佟丽娅等出演，将讲述在琅琊阁学艺的萧平旌调查兄长林军副帅萧平章一案的故事；《欢乐颂2》则将保持刘涛、蒋欣、王子文、杨紫的原班人马；《亲爱的翻译官》的续集《亲爱的谈判官》，继续由杨幂主演。

　　周迅、陈坤等明星的电视剧作品也让人十分期待。目前，由周迅、霍建华主演的电视剧《如懿传》正在横店进行紧张地拍摄。阔别电视圈9年的陈坤明年将搭档万茜，上演谍战剧《脱身者》。休息了一年的胡歌将与孙红雷、张嘉译、祖峰搭戏《猎场》，上演都市商场与职场风云。少年组合TFboys主演的青春励志成长校园剧《我们的少年时代》，明年也将于湖南卫视上演。

[责任编辑： 席倩倩]

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