中美合拍《西游记》将开机 57岁六小龄童还演美猴王

新闻摘要： 11月19日，六小龄童亮相广州出席大圣科技首个汽车互联网生态平台大圣车服的上线发布会，获聘该平台“首席文化大使”。发布会上，六小龄童带来了最新微电影《行者信者》，以“大圣文化”为主题推广行者精神。同时，他还透露，中美合拍的3D魔幻电影《敢问路在何方》将于明年初开机，自己将继续扮演美猴王。

六小龄童出席大圣科技发布会

新快报讯11月19日，六小龄童亮相广州出席大圣科技首个汽车互联网生态平台大圣车服的上线发布会，获聘该平台“首席文化大使”。发布会上，六小龄童带来了最新微电影《行者信者》，以“大圣文化”为主题推广行者精神。同时，他还透露，中美合拍的3D魔幻电影《敢问路在何方》将于明年初开机，自己将继续扮演美猴王。

六小龄童近年一直致力于传播猴文化，发布会上曝光的微电影《行者信者》讲述的正是艺术家从艺生涯以及对猴文化的传承。片中，六小龄童从练习眼神等方面切入，阐述自己的艺术追求。六小龄童已年近六十，但在影视剧方面仍未松懈。当天，六小龄童透露自己有份参与的中美合拍3D魔幻电影《敢问路在何方》将于明年初开机，自己将在片中继续扮演美猴王孙悟空，在1986版《西游记》中扮演猪八戒的马德华也在该片的演员行列。

扮演美猴王少不了大量动作戏，问到时隔多年再亲自上阵会否有压力，六小龄童就表示没有问题，“不久前我到广州来参加活动，也在台上耍了金箍棒，体力方面没有问题。而且这次合拍的片，导演也说了，像上天入地这种大动作戏都会有特效完成，替代不了的是美猴王的眼神和东方的表演艺术。我一直认为，演孙悟空最好的一定是中国演员。”

近年大银幕上出现了不少由当红明星扮演的美猴王，比如黄渤版、甄子丹版以及郭富城版。说到对多个版本的美猴王的看法，六小龄童表示对所有表演孙悟空的题材和演员要表示敬意，但是也希望要尽量避开商业的东西，“在不违背《西游记》原著精髓的情况下要体现西游文化的魂，孙悟空的表演和艺术风格百花齐放，但是尽可能要尊重原著精髓，猴戏不姓章，我只是其中一种风格。”

[责任编辑： 席倩倩]