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戚薇拍吴宇森新片《追捕》意外受伤 面部流血缝针 图

2016-11-22 09:41 [来源： 时光网 ]

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　　戚薇拍摄《追捕》时片场照

　　时光网讯11月18日，吴宇森新片《追捕》的女主角戚薇，在日本拍摄期间意外受伤。当日，有网友爆料戚薇受伤就医的图片，并称她可能要做面部缝针手术。

　　据悉，当时戚薇正在拍摄跟保安对打的一场戏，意外被保安的武器所击倒，道具的金属部分打中戚薇额头，一度造成面部流血。事发后，工作人员第一时间将戚薇送到附近医院治疗，伤口缝了8针，医生表示她应该不会有破相的危险，希望伤口能够早日愈合。

　　戚薇发微博报平安

　　11月18日下午，戚薇本人在微博晒出照片报平安，但由于脸部受伤，她在配图中她只露出半张脸。她幽默地表示：“人在江湖飘，哪能不挨刀。。。还好现在网红只流行露出半张脸。。。谢谢宝宝们关心，我OK的。”

　　据悉，电影《追捕》由吴宇森执导，陈嘉上、陈庆嘉监制，张涵予、福山雅治、河智苑、戚薇主演，同时亦有日本艺能界不少资深及新晋的实力演员参与，包括国村隼、池内博之、樱庭奈奈美、仓田保昭、吴飞霞、日本名模TAO等，影片于今年6月在日本开拍。

　　《追捕》讲述正直的国际律师杜秋在自己的惜别晚会后，突然被指控杀害一名在晚会上吸引他的美女，辣手神探矢村聪奉命追捕杜秋，多次掌握到杜秋的行动，但却被杜秋逃脱，不甘心之外也暗暗佩服杜秋的机智，同时他也对命案的证据产生怀疑，开始思考杜秋被陷害的可能性，于是二人协力寻明真相。戏中张涵予与福山雅治有着大量对手戏，二人对此合作均表示相当期待。电影预计将于今年底拍摄完成，并于2018年春节上映。

[责任编辑： 席倩倩]

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