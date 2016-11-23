大S宣布产后正式复工：脸很僵，人中不听使唤 图

腾讯娱乐讯据台湾媒体《中时电子报》11月22日报道，艺人大S(徐熙媛)和汪小菲结婚5年多，生下女儿小玥儿和儿子汪希箖后，几乎把生活重心全放在家庭，而今(22日)她终于宣布复出开工啦！
大S今天(22日)在脸书分享一段影片，大呼“出现了”，还搭配一俏皮吐舌表情，一开始只说了一句“很久没跟大家见面咯”，随即搞笑作势要离开，看得出久未面对镜头的羞涩感。接着她宣布成为两个孩子的妈后，“正式要再跟大家见面”，坦言心情紧张，并自嘲“脸很僵、人中不听使唤”，宛如新人的心情。
对于目前工作的内容，她仅透露是女性福利的韩国产品，新作品将在12月揭晓答案，卖关子的讯息引大家热烈猜测，十分期待女神的回归。
[责任编辑： 席倩倩]
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