传管虎新片1月开机 李易峰易烊千玺演“逃兵” 图

李易峰、阮经天等或加盟管虎新片
1905电影网报道在上一部电影《老炮儿》中合作过多名人气偶像的导演管虎，日前被爆出新片将再度启用多名小鲜肉。20日，有网友在社交平台发布消息，称管虎筹备许久的作品《八百壮士》或于2017年1月开机，李易峰、TFBOYS易烊千玺、阮经天等有望加盟。
根据《八百壮士》此前在电影局立项时曝光的信息，影片虚构出了一段发生在1937年淞沪会战期间的故事：湘籍新兵二狗和小长沙意外与留守苏州的国民党军相遇，面对残酷战争和民族大义，大家摒弃前嫌，团结一致抵御了外敌的侵略。
《八百壮士》故事梗概曝光
网友在爆料中进一步透露：“电影其实是从“逃兵”的视角(展开)，小人物们各自有自己的小心思，经历了一系列事情之后投身战斗，还会有喜剧元素，虽然是战争片也不会沉闷。”这些“新兵”、“逃兵”角色有望由上面提到了李易峰、易烊千玺、阮经天出演。
李易峰此前已和管虎合作过《老炮儿》，阮经天则是管虎执导的网剧《鬼吹灯》当中的主角。易烊千玺此前并未正式演过电影(仅在《老炮儿》中有简短客串)，不过作为TFBOYS成员，他曾也已经有过几部网剧的拍摄经验。据悉，TFBOYS另外两名成员也有希望参与到这部作品当中，不过并非主要角色，仅为客串演出。
[责任编辑： 席倩倩]
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