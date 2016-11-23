剧版《鬼吹灯》首曝剧照 靳东陈乔恩古墓探险 图

新闻摘要： 由孔笙执导、白一骢编剧、侯鸿亮任总制片人的跨年超级网剧《鬼吹灯之精绝古城》已经进入开播倒计时。今日，该剧首次曝光剧照，胡八一(靳东饰)、Shirley杨(陈乔恩饰)、王凯旋(赵达饰)三人领衔的考古小分队身着全套探险装备深入古墓，手电筒照亮周围嶙峋的石壁，透出地下世界的幽冷与神秘。该剧由企鹅影视、梦想者电影、正午阳光联合出品，改编自天下霸唱同名小说，将于12月登陆腾讯视频和东方卫视。

腾讯娱乐讯由孔笙执导、白一骢编剧、侯鸿亮任总制片人的跨年超级网剧《鬼吹灯之精绝古城》已经进入开播倒计时。今日，该剧首次曝光剧照，胡八一(靳东饰)、Shirley杨(陈乔恩饰)、王凯旋(赵达饰)三人领衔的考古小分队身着全套探险装备深入古墓，手电筒照亮周围嶙峋的石壁，透出地下世界的幽冷与神秘。该剧由企鹅影视、梦想者电影、正午阳光联合出品，改编自天下霸唱同名小说，将于12月登陆腾讯视频和东方卫视。

靳东陈乔恩领衔考古小分队神秘古墓暗藏危机

剧照中几位主演生动地呈现出探险旅途中的不同状态。靳东饰演的胡八一斜卧在地略显疲惫，但目光仍聚焦前方若有所思，体现了他作为灵魂人物的领袖力量和责任感；陈乔恩身着干练皮衣一改往日甜美，国家地理摄影师Shirley杨冷静睿智的形象跃然纸上。青年演员赵达饰演的王胖子则面露凶光，从脸上的伤痕和胸前挟持的陈教授来看，团队似乎刚刚面临了一场不小的危机。而群像中陈教授(杨新鸣饰)、楚健(金泽灏饰)、萨帝鹏(匡牧野饰)、叶亦心(付枚饰)等考古队成员也一一亮相，唯独缺少的郝爱国(冯晖饰)为故事的发展埋下悬念。

《鬼吹灯之精绝古城》今年3月开机，为了还原小说中描写的黑沙暴、精绝古城、昆仑雪山等重要场景，剧组先后辗转敦煌、哈密等地拍摄外景，而辽金古墓、姑墨王子墓、鬼洞等地下的未知世界一直秘而不宣。在此次曝光的一组剧照中，神秘逼真的古墓场景终于揭开面纱。图中狭窄的暗道和凹凸的石壁，充斥着千年古墓的压迫感。一行人持手电筒摸索前行，微弱的光束照亮前方的道路，众人不安的表情更预示着前方的危机，紧张感十足。

实力团队良心打造高度还原鬼吹灯系列

《鬼吹灯之精绝古城》是天下霸唱所著小说《鬼吹灯》的第一部，讲述了胡八一、Shirle杨与王胖子一起历经万险来到了塔克拉玛干沙漠寻找传说中的精绝古城的故事。为了高度还原书中描写的神秘世界，让书迷感受文字影像化的视觉盛宴，该剧从场景到道具均高度还原。这也是打造出一系列高品质口碑剧的正午阳光首次挑战探险类题材。该剧采用绿幕与实景相结合的拍摄方式，目前正在进行紧张的后期制作，将于12月与观众见面。

[责任编辑： 席倩倩]