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赵雅淇洒泪道歉：跟林丹没有经济瓜葛

2016-11-23 10:06 [来源： 凤凰网娱乐 ]

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　　赵雅淇

　　近日，有媒体爆料了林丹出轨赵雅淇一事，一向以好男人形象示人的“超级丹”在妻子谢杏芳怀孕期间出轨。随后林丹发文承认出轨，妻子谢杏芳也表示原谅丈夫一家人风雨同舟。最近林丹已经回到了队里恢复训练，出轨事件的女主赵雅淇11月22日下午召开发布会，召开媒体沟通会，洒泪道歉。

　　事件女主赵雅淇召开媒体沟通会，洒泪道歉。大致内容：

　　1、我真心道歉并诚心接受批评，为因此事伤害到的人而真心道歉。

　　2、以前我从来没想过自己的草率会伤害到那么多的人，过去的一周是我从小到大最措手不及、内心最煎熬的几天，内心的恐惧、愧疚让作为一个女性的我第一时间选择了逃避。直到流言四起，我才知道我的沉默带来了更多的伤害。

　　3、“赵雅琪工作室”是和我毫无关系的账号。

　　4、跟林丹没有任何经济瓜葛，林丹给我买奢侈品、买车买房都不是真的。

　　5、没有人会为成名而这样炒作，我只有一个经纪人，没有所谓的团队，没有能力做这么大的一件事。

　　6、事发后，家人和朋友发来信息问候和鼓励，自己没有一一回复，统一在朋友圈发一个感谢他们。

[责任编辑： 席倩倩]

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