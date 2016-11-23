佟大为宴请谢娜夫妇 豪宅内景曝光 图

谢娜夫妇到佟大为家做客
11月23日凌晨，陈乔恩在微博中晒出一组到佟大为家做客的照片，引发网友的围观。陈乔恩在微博中配文称：“谢谢大为哥大为嫂下厨请我们吃饭。”照片中，佟大为一副居家好男人的架势，亲自下厨招待陈乔恩和谢娜夫妇，桌子上菜品丰富，招待礼数十分周全。
佟大为家中内景
但更令网友惊叹的是，从照片中，能够看到佟大为家的内景布置，光是宴会厅就十分豪华，欧式风格的装修十分吸睛。对此，网友纷纷评论称：“光是看着两张照片，就感受到家居面积的伤害了。”
[责任编辑： 席倩倩]
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