姜昆携反腐题材相声《虎口脱险》参加央视春晚二审

姜昆《虎口脱险》(资料图)
据北京青年报消息，备受关注的2017年央视鸡年春节联欢晚会正在紧张准备中。在21日举行的第二次语言类节目审查中，姜昆、戴志诚、苗阜、王声、陈印泉、侯振鹏、刘亮、白鸽等人共5组节目亮相。其中，姜昆的相声名为《虎口脱险》，讲述了30年后姜昆再落“虎口”的故事，并与反腐题材有关。
22日，媒体曝光春晚四大分会场已经确定，其中包括桂林、上海、哈尔滨以及西昌四地。此外，多年参与春晚主持工作的李思思和周涛相继公布动态，可能将无法出现在今年晚会中。21日，李思思通过微博承认怀孕，并称“此刻起，我将放下工作，暂停脚步，做个平凡的母亲，坚定并感恩。纵有万般不舍，但孕育生命的幸福和喜悦着实令我无法拒绝。”侧面证实将退出鸡年春晚主持人工作。周涛于近日正式调入北京演艺集团，担任首席演出官。
[责任编辑： 席倩倩]
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