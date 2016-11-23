李晨被曝卖“问题车”给客人 工作室回答：努力解决

新闻摘要： 近日，有网友爆料称其今年4月在李晨入股的汽车买卖公司“易车之道”，购买了一辆白色保时捷，在销售过程中，从未告知该车为严重涉水车，当她在最近想将该车再次出手卖出的时候，才在某4S店检测时得知真相。

李晨

凤凰网娱乐讯近日，有网友爆料称其今年4月在李晨入股的汽车买卖公司“易车之道”，购买了一辆白色保时捷，在销售过程中，从未告知该车为严重涉水车，当她在最近想将该车再次出手卖出的时候，才在某4S店检测时得知真相。

22日晚，李晨工作室对此事作出回应，称李晨作为合伙人，但没有参与公司的日常运行，李晨在得知此事件后，非常的重视，在事件被报道前就多次联系李女士，态度诚恳。

李晨微博截图

李晨工作室微博全文：

“易车之道”是由李晨先生作为合伙人身份与几位好友创立的汽车文化传播公司。公司自成立之日起，日常运营由资深专业团队负责。

相关媒体报道中提到的“李女士购车事件”发生后，李晨先生非常重视。根据公司管理流程，李晨先生及时听取了公司相关责任人对此事件的情况说明，并了解到，在此事件被媒体报道前，公司管理层就以见面、电话、短信等多种方式与李女士进行反复沟通，甚至在未收到李女士短信回复的情况下，通过“北京易车之道二手车”官网平台发布微博，希望通过一切力所能及的渠道与李女士保持联络。

李晨先生虽不参与公司日常运营，但在得知公司已多次与李女士联系沟通未果后，依然希望公司客户专员能够更进一步了解李女士诉求，竭尽所能建立良好的沟通。一直以来，易车之道也一直以服务至上作为基本行事准则，愿意接受新闻媒体和社会公众监督。

我们相信，李女士事件会在双方的共同努力推动下最终得到解决。声明配图为与此事件相关的信息截图，公司均存有原件。关于此事件的后续处理信息，会在官方微博发布。最后顺祝李女士，生活愉快，事业顺心。

[责任编辑： 席倩倩]