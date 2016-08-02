53岁毛阿敏撞脸宋丹丹 昔日歌坛大姐大素颜无人识

新闻摘要： 日前，歌坛大姐大毛阿敏将于年底12月31日在家乡上海举办跨年演唱会。近日，53岁的毛阿敏离开下榻酒店前往机场离沪返京，素颜现身的她独自推着行李，非常低调。戴副黑框眼镜的她竟然神似宋丹丹，而机场来往旅客也无人认出这位曾经红极一时呼风唤雨的歌坛一姐。

毛阿敏

日前，歌坛大姐大毛阿敏将于年底12月31日在家乡上海举办跨年演唱会。近日，53岁的毛阿敏离开下榻酒店前往机场离沪返京，素颜现身的她独自推着行李，非常低调。戴副黑框眼镜的她竟然神似宋丹丹，而机场来往旅客也无人认出这位曾经红极一时呼风唤雨的歌坛一姐。

据悉，53岁的毛阿敏自结婚生子后慢慢隐退江湖，据称其丈夫是身家百亿的隐形富豪。

毛阿敏

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毛阿敏老公公司被曝拖欠农民工资300万逾期2年未还

来源：中国网

时间：2016-08-02

网友爆料截图

8月1日，据全明星探报道称，接到用户“天使”爆料，对方称毛阿敏老公解直锟的子公司“北京兴嘉盈商业投资有限公司”拖欠农民工工资，款额高达三百多万，农民工将毛阿敏老公的公司告上法庭，虽然胜诉欠款至今尚未偿还，算一下时间已经拖欠两年有余。有媒体试图联系毛阿敏方面，不过对方电话处于呼叫转移，至今暂未联系上。

2003年，解直锟和毛阿敏结为夫妻，第二年毛阿敏便产下了一个女儿取名解丰鸣，在2006年毛阿敏又在上海产下一子，如今女儿12岁，儿子10岁，一家四口人过着幸福的生活。

关于毛阿敏的富豪老公解直锟的身家，坊间一直津津乐道，据网上资料显示解直锟所创立的中植企业集团成立于1995年，是一家多元化经营的大型民营企业集团，他现担任中植集团的董事长，2014年胡润全球富豪榜发布，在众多大家熟悉的名字中出现了中植解直锟毛阿敏家族，解直锟以120亿身价位列大中华地区第197位。今年年初还有媒体报道称对方三年资产又增了1000亿。

毛阿敏(资料图)

不过根据全明星探的报道，早在去年5月，“天使”就已爆料称当时她看到媒体新闻报道解直锟资产过亿，财大业大，但据她所知解直锟名下的的子公司北京兴嘉盈商业投资有限公司却一直拖欠农民工工资数百万赖账不还，农民工曾经就此事与解直锟的公司对簿公堂，最终农民工胜诉，但被告仍置之不理。法院判决书已经下来快一年的时间，但钱一直拖着不给。爆料人称本不想曝光此事，但是看到新闻报道解直锟有钱，名下公司却拖欠农民工的血汗钱觉得十分气愤，决定曝光此事。

爆料人“天使”还出示了云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院的判决书，据他称判决书上的被告“红河州国泰矿业有限公司”和“金平信义铜选厂有限公司”这两家公司都已被解直锟收购，被告的两家公司股权人是北京兴嘉盈商业投资有限公司和云南陆良县三和福利有限责任公司，而北京兴嘉盈商业投资有限公司是中植集团旗下子公司，中植集团董事长就是解直锟，也就是被告公司的股权人，这些公司信息都是可以从网上查到的。

不过耐人寻味的是，从聊天记录来看，爆料事件发生在去年五月，一直到一年后的今天，全明星探才揭开此事，动机倒是显得有些不明确。

[责任编辑： 席倩倩]