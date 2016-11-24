《美人私房菜》定档12月4日 郑爽饰演中国版大长今

新闻摘要： 由郑爽和马天宇主演的电视剧《美人私房菜》确定将于12月4日在安徽卫视首播。在这部号称中国版《大长今》的电视剧中，郑爽饰演的宋玉蝶是一位江南名厨，而马天宇饰演的李马则是玉蝶青梅竹马的恋人。这也是郑爽和马天宇在《古剑奇谭》之后再次合作。

腾讯娱乐讯由郑爽和马天宇主演的电视剧《美人私房菜》确定将于12月4日在安徽卫视首播。在这部号称中国版《大长今》的电视剧中，郑爽饰演的宋玉蝶是一位江南名厨，而马天宇饰演的李马则是玉蝶青梅竹马的恋人。这也是郑爽和马天宇在《古剑奇谭》之后再次合作。

《美人私房菜》定档安徽卫视郑爽化身美厨娘

安徽卫视《美人私房菜》号称中国版“大长今”，讲述了宋朝时期拥有皇家血统的宋玉蝶流落民间，跟着五嫂在民间长大，并得五嫂祖传御厨技艺，成为闻名江南的名厨的故事。女主角宋玉蝶就由郑爽妹子饰演。

而男主角宋五嫂义子李马则由马天宇饰演。这次在安徽卫视《美人私房菜》中，马天宇有大量的打戏，还要戎马上阵，硬朗的形象和以往出演的影视剧中温暖小生的形象有很大不同。

郑爽在接受采访时表示，因为自己平时也会做几道菜，所以这次压力并不是特别大。但是为了饰演这个角色，她也专门学习了一下：“当厨师确实很辛苦。马天宇则表示，自己就是冲着美食接下了这部剧：“我以前就是学厨师的。所以完全没有压力。”

马天宇郑爽二度合作爱与美食皆不辜负

此次出演安徽卫视《美人私房菜》，也是郑爽和马天宇在《古剑奇谭》后的第二次合作。这次，郑爽饰演的宋玉蝶和马天宇饰演的李马是青梅竹马的恋人。有了第一次合作结下了的深厚情谊，这次两人的合作也特别愉快，自称：“特别搭。”

可以说，在《美人私房菜》中，不仅有美食，也有美人和爱情。今天，安徽卫视也特别发布“爱与美食不可辜负”版海报，通过美食讲述了郑爽和马天宇在剧中的爱情故事。

不过，剧情中郑爽饰演的宋玉蝶为了国家大义答应和亲，而李马为了佳人怒闯敌营救出美人。究竟这段爱恋能否终成眷属呢？敬请12月4日起锁定安徽卫视首播的《美人私房菜》。

[责任编辑： 席倩倩]