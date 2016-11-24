《北上广依然相信爱情》定档1月1日 朱亚文陈妍希相爱

新闻摘要： 由北京海润新视力影视制作有限公司、海润影视制作有限公司、鄂尔多斯云静资本管理有限公司、北京乐娱文化传媒有限公司联合出品，李骏执导，朱亚文、陈妍希领衔主演，张铎、曾泳醍、王新、李依玲、黄超、马灿灿、鲍晓、丁志诚、陈迪等倾情加盟的《北上广依然相信爱情》定档浙江卫视首播，即将在2017年1月1日元旦佳节与观众们见面。

朱亚文饰王茂

由北京海润新视力影视制作有限公司、海润影视制作有限公司、鄂尔多斯云静资本管理有限公司、北京乐娱文化传媒有限公司联合出品，李骏执导，朱亚文、陈妍希领衔主演，张铎、曾泳醍、王新、李依玲、黄超、马灿灿、鲍晓、丁志诚、陈迪等倾情加盟的《北上广依然相信爱情》定档浙江卫视首播，即将在2017年1月1日元旦佳节与观众们见面。今日，该剧首次曝光了“相爱相杀”版片花。在片花中，朱亚文变身“北京土著”王茂，嘴毒心不毒，“人情味儿”的毒舌引领新鲜后菜鸟时代；学霸女神陈妍希则秒成新晋北漂黄依然，职场小透明囧事百出，令观众期待已久的“都市爱情+职场诡谲”复合式高阶位都市剧华丽破壳，让网友大呼过瘾。

陈妍希饰黄依然

“文艺嘴炮”朱亚文火力全开

陈妍希秒变职场小透明

在之前曝光的海报中，朱亚文与陈妍希间弥漫的“大灰狼与小白兔”般的蜜汁CP感就为观众留下了深刻印象，大呼：“感觉好纯情，好奇朱亚文与陈妍希在剧中的人设。”而此次发布的片花则为《北上广依然相信爱情》的剧情走向揭开了神秘面纱。片花中，朱亚文穿上西装，变鬼马婚庆策划大拿，天马行空的鬼点子与“出口成段子”的超强损人功力，夸张丰富的面部表情告别“变态帅”，“嘴炮儿十级”火力全开，咆哮版上司强势上线，十分吸睛。

挑战过金庸笔下经典角色的陈妍希再度迎来现代角色，“姑姑”变“北漂”只身闯天下，更是尝试了职场小透明的新形象，不仅脑洞清奇，“逼”的朱亚文十分头大，更是直言快语、出错不断，真实还原职场新人傻白甜的进阶之路。除此之外，陈妍希还与朱亚文有着“剪不断理还乱”的缘分，“欢喜冤家”版的上下级相爱相杀成为了两人感情的助燃剂，“冒然”CP间的化学反应令人倍感期待。

朱亚文和陈妍希

高颜值卡司阵容强势加盟

《北上广依然相信爱情》打造加料版都市剧

在主演选择、角色配置上都力求新鲜的《北上广依然相信爱情》从开拍之初就收获了极大的关注，朱亚文与陈妍希高颜值、飙演技的卡司阵容强强联手，王茂与黄依然间的的南北碰撞，都让本剧成为2017年度开年大剧的诚意之作，新鲜架构打造都市剧“不将就”。而除了片花中的情感大戏外，“囧事背后蕴藏的巨大阴谋”也十分吸睛，王茂与萧然(张铎饰)间的同行较量，职场中的信任与背叛，都将成为该剧的一大亮点。《北上广依然相信爱情》将爱情都市剧融入商战元素，使得剧中不单单有在北上广发生的爱情这一条主线，更触及职场“软肋”，将职场中的尔虞我诈一一展现。片花中蕴藏的商战元素，引得网友纷纷大呼：“城市套路深，我要回农村。”

据悉，在《北上广依然相信爱情》中王茂和黄依然从两只互相伤害的单身狗变成狗粮大使的过程中，充满了种种意外和曲折，纯天然单身贵族“裸爱火花”一触即发，“接地气”的人设具有超强代入感，让每一位在北上广奋斗的年轻人都能在剧中看到自己的影子。从《北上广依然相信爱情》短短的几分钟片花来看，力度得当的剧情把控与层叠不穷的高能反转使该剧极具精品质感。而“冒然”夫妇情感的催化，与职场争斗的巨大悬念，让即将播出的剧集愈发值得期待。

片花已经来了，播出还会远吗？在元旦之际，《北上广依然相信爱情》圆单身狗的爱情梦，“圆单”相见，蓄势待发。

[责任编辑： 席倩倩]