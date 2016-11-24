张曼玉自曝12年隐退生活：画画、种菜、看电影会手痒

新闻摘要： 由浙江卫视、英皇(北京)文化和蓝天下传媒联合出品的电影级美食综艺《十二道锋味3》本周六晚即将迎来收官。节目中张曼玉向谢霆锋透露了退隐娱乐圈十二年来的生活，自称如今会尝试各种新挑战，诸如画画、种菜都有涉猎。而这些年来她看到好的电影也确实曾“心痒”，但终究还是放弃了，“因为会面对很多演戏之外的东西，但我只是喜欢演戏，不喜欢做明星。

谢霆锋与张曼玉聊演戏

由浙江卫视、英皇(北京)文化和蓝天下传媒联合出品的电影级美食综艺《十二道锋味3》本周六晚即将迎来收官。节目中张曼玉向谢霆锋透露了退隐娱乐圈十二年来的生活，自称如今会尝试各种新挑战，诸如画画、种菜都有涉猎。而这些年来她看到好的电影也确实曾“心痒”，但终究还是放弃了，“因为会面对很多演戏之外的东西，但我只是喜欢演戏，不喜欢做明星。”

谢霆锋与张曼玉聊演戏

拍完《清洁》后，张曼玉便淡出了银幕，至今已有整整12年，许多影迷都对她如今的生活感到好奇，而本周六的《锋味3》中张曼玉便向谢霆锋将自己这些年的生活娓娓道来。她说，自己如今的生活十分自在，并且充满挑战性“我觉得每个人过几年都要挑战一下自己，我接下来还要画画，还要种好我的菜。”出专辑、画画、种黄瓜、自己理发，提到自己如今的种种生活，张曼玉眼中闪出充满活力的光彩。远离娱乐圈后张曼玉的生活依旧多姿多彩，却更多了一份我行我素自在随性。

谢霆锋与张曼玉聊演戏

而被谢霆锋问及曾经深爱的电影事业，张曼玉的回答则有些耐人寻味。她有些无奈地表示：“这么多年我看到好电影也会心痒，但想想就算了，因为要去做很多演戏以外的事情，化妆五个小时、等六个小时拍一个镜头、而且还要…但我只是喜欢演戏，不喜欢做明星。”

究竟有哪些“演戏以外的事”使张曼玉最终决心暂离荧幕？本周六晚22:00浙江卫视《十二道锋味3》为你揭晓传奇影后的退隐之谜。

[责任编辑： 席倩倩]