张震《雪暴》长白山开拍 和倪妮廖凡零下30度飚戏

新闻摘要： 由资深编剧崔斯韦导演，张家振监制，张震、倪妮、廖凡、黄觉超级卡司联合打造的电影《雪暴》正在长白山热拍。日前，片方首度曝光的全阵容双色剧照，四位主演在逼近零下30度的极寒环境里，酷劲十足，犹如“敢死队”出征战场锐不可当。

廖凡、张震、倪妮、黄觉四主演合影

时光网讯由资深编剧崔斯韦导演，张家振监制，张震、倪妮、廖凡、黄觉超级卡司联合打造的电影《雪暴》正在长白山热拍。日前，片方首度曝光的全阵容双色剧照，四位主演在逼近零下30度的极寒环境里，酷劲十足，犹如“敢死队”出征战场锐不可当。

主演合影

电影《雪暴》早已于11月初低调开机，首曝的黑白全阵容剧照里，零下30度的拍摄环境滴水成冰，张震、倪妮、廖凡、黄觉全副武装裹得十分严实，却遮掩不住爆表的气场与颜值。据悉，此时长白山的天气极为寒冷，积雪已没过小腿，演员和剧组工作人员需要穿上厚重的羽绒服，才能保证拍摄正常进行，而在室外体感温度已接近人体耐寒极限的情况下，主演们还要在寒风中完成室外戏份。

廖凡

在同时曝光的彩色剧照里，四位主演表现出轻松活泼的一面，同时张震、倪妮、黄觉也在微博中和网友分享了极寒环境中的奇特体验，全然不惧极酷天气和艰苦拍摄条件带来的考验。除了四位主创，刘桦、李光洁、王太利、岳小军等老戏骨和实力鲜肉张弈聪均身陷这场“雪暴”中，

张震

电影《雪暴》讲述了在灾难级的暴雪降临极北的边陲小镇之际，一场惊心动魄的警匪对决也即将上演……

崔斯韦曾是电影《无人区》《疯狂的赛车》的编剧，对于犯罪类型电影有着深刻理解和独特表达，擅长创作具有精巧叙事和人物刻画的商业类型片。此次崔斯韦历时五年精心打磨《雪暴》剧本并担纲影片导演，选取了气温低至零下30度的长白山作为拍摄地，旨在给观众呈现一部气质独特、突破类型的华语电影。

电影《雪暴》由《碟中谍2》、《赤壁》制片人张家振担任监制，《无人区》《疯狂的石头》的摄影指导杜杰掌镜，金马最佳造型设计得主张世杰出任造型指导，以及《太平轮》《西游记之三打白骨精》的美术指导鲁伟加盟，为《雪暴》保驾护航。影片和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司出品。

[责任编辑： 席倩倩]