林更新领孙铱沈阳见家长 疑好事将近

新闻摘要： 11月23日下午，据全明星探爆料，日前，演员孙铱前往沈阳林更新家见家长，当晚在厨房帮忙洗碗，还在林更新家留宿，随后两人出门和好友聚餐，疑似好事将近。据悉孙铱毕业于北京电影学院，是个高材生，日前和林更新合作电视剧《特工皇妃楚乔传》，两人疑似因戏生情。

林更新(资料图)

11月23日下午，据全明星探爆料，日前，演员孙铱前往沈阳林更新家见家长，当晚在厨房帮忙洗碗，还在林更新家留宿，随后两人出门和好友聚餐，疑似好事将近。据悉孙铱毕业于北京电影学院，是个高材生，日前和林更新合作电视剧《特工皇妃楚乔传》，两人疑似因戏生情。

孙铱(资料图)

随后记者在北京拍到孙铱现身首都机场，但接机的不是林更新，而是新晋导演王瑞环。镜头中，王瑞环接上孙铱并把她送回女方家中，半小时后两人出门到便利店买东西。王瑞环全程对孙铱十分爱护，只有有车经过，就会保护孙铱避免被碰到。随后几天的跟拍中，王瑞环多次出入孙铱的家中，有时进出穿不同的两套衣服，两人逛家居商场，吃路边小吃，看起来关系十分要好。据资料显示，王瑞环毕业于北京电影学院，是一名新晋导演。

[责任编辑： 席倩倩]