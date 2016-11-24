暖心！知道妈妈怀三胎后 咘咘每天摸贾静雯肚叫妹妹

贾静雯怀胎，咘咘叠字讲话叫妹妹。
据台湾媒体《东森新闻云》报道，艺人贾静雯育有2个女儿梧桐妹、咘咘，日前又宣布怀孕喜讯，家里再添1位女娃，预产期是明年春天。老公修杰楷还在服替代役，经纪人透露，妈咪没有特别孕吐或身形走样，工作照旧，接拍代言广告等，休假也会和朋友出门逛街，平常生活充实又惬意。
可爱咘咘是个贴心女孩。
贾静雯和修杰楷婚后幸福，家中也有两个贴心小宝贝。她日前曾经透露，11岁的梧桐妹自从当姐姐后，常会主动帮忙照顾咘咘，就算妈妈不在家，也能好好地为妹妹换尿布、喂奶，感情非常好。
女儿咘咘因为常在脸书上曝光萌样，晋升为小网红。经纪人向记者表示，咘咘很贴心，每天会走到贾静雯肚子旁边讲话，已经学会不少叠字词，还会摸著妈妈孕肚喊“妹妹、妹妹～”，可爱萌样也让妈咪一秒融化。
[责任编辑： 席倩倩]
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