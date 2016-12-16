欧阳娜娜12岁小妹美腿白皙修长 姐妹时尚穿搭成焦点

欧阳妮妮、欧阳娣娣
欧阳妮妮晒照，姐妹长腿抢镜
新浪娱乐讯 北京时间12月15日消息，据台湾媒体报道，欧阳龙的三个女儿在网络上拥有超高人气。15日，大女儿欧阳妮妮带着妹妹欧阳娣娣，出席慈善酒会，姊妹俩的时尚穿搭成为焦点。年仅12岁的娣娣，一双超长美腿，完全媲美同场出席的其他女明星，让粉丝们大喊，“真的长好高好美！”
欧阳娣娣一身红色格纹洋装，搭配红色长袜，十分具有圣诞节气氛，姐姐欧阳妮妮则身穿紫色大象花纹点缀的橘色洋装，姐妹俩都大秀美腿。
欧阳妮妮在脸书上po出的照片中，其中一张妹妹欧阳娣娣露出一双白皙纤长细腿，露出甜美的笑容，躺在她的腿上，让粉丝大赞这腿好让人忌妒啊！问到两人的圣诞愿望，娣娣很直接：“希望不要吵架！”由于妈妈傅娟多半陪着工作忙碌的娜娜，因此一家人很难团聚，妮妮最希望全家能一起过节。
[责任编辑： 刘洁源（见习）]
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