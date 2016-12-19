宋丹丹专注做引路人 看张一山杨紫很欣慰

新闻摘要： 由宋丹丹、倪大红、梁天、筷子兄弟等主演的家庭轻喜剧《我的岳父会武术》正在北京卫视热播。剧中，宋丹丹饰演霸气强悍、伶牙俐齿的派出所退休所长马玉茹。近日，宋丹丹接受专访时透露，自己也曾有过低谷期。

家有儿女聚会

由宋丹丹、倪大红、梁天、筷子兄弟等主演的家庭轻喜剧《我的岳父会武术》正在北京卫视热播。剧中，宋丹丹饰演霸气强悍、伶牙俐齿的派出所退休所长马玉茹。近日，宋丹丹接受专访时透露，自己也曾有过低谷期。

前一段时间，《家有儿女》主创聚会的合照在微博上引起了一波怀旧风，照片中三个已经长大成人的孩子围在宋丹丹身边拥抱献吻，感动了不少网友。其实，圈子里可以做宋丹丹儿女辈的艺人都跟她很亲近，他们和宋丹丹之间常常有一种像妈妈、像姐姐一样的关系。宋丹丹也乐于当年轻人的知心阿姨，“因为我也是从那个年龄过来的，会给年轻人一些建议。我很开心现在有这样的年轻朋友，能够信任我”。

谈角色

工作强势对儿子是个慈母

《我的岳父会武术》中，宋丹丹饰演的派出所所长马玉茹，工作上兢兢业业、雷厉风行，生擒小偷不在话下，但是在警界全力打拼却让她忽略了和儿子在生活中的情感交流。宋丹丹给这个角色的评价是：“年轻时候挺能干，却忽略了对孩子的陪伴，很歉疚，但其实她是一个很好的母亲。”

接戏时，宋丹丹只看了一集剧本，就觉得非常有意思，于是立马就接了这部剧。个人的生活阅历让宋丹丹在对“马玉茹”的诠释上加入了很多自己的理解，“因为马玉茹当过派出所所长，给人感觉有点强势。但她作为母亲，对儿子并不强势，反而是一个很贤惠、慈爱的妈妈。”宋丹丹坦言，自己现在更倾向于塑造生活化的角色，“真是演不动太‘闹腾’的角色了，现在更喜欢以一种诚实的方式去演，演一个角色就要按照这个角色的样子去说话，去表达这个角色。”

曝趣事

梁天年轻时老爱给女演员写信

20年前的一部《我爱我家》让全国观众认识了宋丹丹和梁天。其实，梁天年轻时就被宋丹丹的演技折服，多次给宋丹丹写信，此次更是被宋丹丹一个电话召唤而来，出演满腹诗书的“准亲家”白振广。

宋丹丹跟梁天是30年的朋友，她演第一个话剧《王建设当官》的时候，角色连名字都没有，只叫做“漂亮姐”。演完后接到的第一封观众来信就是梁天写的。宋丹丹说：“这是我人生第一封观众来信呀！当时还挺激动的。他信里称赞我演得好，还请我去他家坐坐，因为他家离人艺特别近，最后还留了他家里的电话。那个年代家里就有电话，得是什么样的家庭啊。我就给他回了一封信，说他这名字比较有意思，另外字写得比较漂亮。后来我一见真人就失望得要命。他给我发的第二封观众来信我就不回了。”

宋丹丹爆料，梁天年轻时不放过任何一个看演出的机会。每次看完演出都会给演员写信。宋丹丹哭笑不得地说：“后来我才知道他老给演员写信，给李秀明、刘晓庆、蔡明写过，给我们那一代女演员都写过。他曾给蔡明写过7封信，还寄过照片，但都石沉大海，就我一个人给他回过信。”

聊表演

长达十年遭遇“事业空窗期”

提到宋丹丹，人们的第一反应是“著名笑星”“喜剧专业户”。早在北京人民艺术剧院读书期间，宋丹丹就凭借出色的表演在话剧界崭露头角。后来，她又转战小品领域，《超生游击队》《昨天今天明天》《钟点工》等作品让她一跃成为炙手可热的小品明星。但是宋丹丹透露，在小品领域的成就对她来说是把双刃剑，一方面给予了她前所未有的鲜花和掌声，另一方面也大大束缚了她在影视领域的发展，“或许因为演了小品，大家就认为我不适合演影视剧，根本没有影视剧找我。30多岁是演员最好的年龄，但我就只演了一部《家有儿女》。”这段长达十年的事业空窗期还给她带来了不小的经济压力，为了生存，她只能不断地接拍小品，但是挣的钱也是杯水车薪，“上央视春晚只有两千块钱，别人看着你好像是个大明星，其实你根本挣不到钱。我要送孩子出国读书，经济压力真的很大，看到同期出道的女演员都有戏演，但就没有人找我，真的感觉特别沮丧。”

为了走出事业上的瓶颈，宋丹丹做出了“拒演小品”的决定。直到后来有机会出演《马文的战争》，她才终于等来了转型的契机，而那一年，她已经快到了知天命的年纪。

话颜值

不跟大自然、不跟地心引力作斗争

在这个看脸的时代，宋丹丹坚持认为，演技永远是一个演员安身立命的根本所在，她曾多次苦口婆心地和几位年轻女演员解释整容的危害，“左边突出来了就打一针，右边陷下去了也打一针。表情是上天对女人最好的恩赐，打到表情都僵了，一个演员最美好的东西也就没了。”宋丹丹自认从来没有好看过，但她一直坚持做一个“不跟大自然、不跟地心引力作斗争的女演员”。在她看来，每个女人有魅力的阶段是不同的，而良好的心态能让人变得更美。

宋丹丹觉得，演员其实是个特别可怜的职业，年轻的时候因为理想、生计每天都盼着剧本，等着接活儿，“你以为他们很光鲜靓丽，但其实一旦有三个月不拍戏，他们的心就慌了。当他们打开新闻发现完全没有自己的消息的时候，心里是会很悲凉的。”但是有时候，这些演员又会害怕自己出现在新闻里，不愿意被关注、被议论，“现在一上头条，基本上都是丑闻，都是要挨骂的，有时候看到新闻里有我的名字，会害怕得出一身汗，后脖梗子都会冒凉气。”

论人缘

“儿女”满天下要做倾听者

在娱乐圈，宋丹丹的人缘是出了名的好。因《家有儿女》结缘的杨紫、张一山、尤浩然，至今仍然亲切地叫她“丹丹妈妈”；在《我的岳父会武术》中饰演她准儿媳的姜妍，在生活中也是她捧在心尖上的干女儿。除此之外，张杰、谢娜也是她多年的好友，歌手王铮亮也和她亲近得很。刘涛是她多年前就收下的“关门弟子”。相比在事业上的功成名就，宋丹丹觉得能和这些年轻的孩子成为朋友，做他们的倾听者和引路人，是一件更有成就感的事情，笑称“自己专注做引路人一百年”。

宋丹丹透露，多年前，杨紫的爸爸曾因为是否让女儿考电影学院的问题请教过自己，那个时候她总觉得市场对女演员的长相要求过于苛刻，害怕杨紫耽误学业，就曾建议“千万别去考，孩子长得不算太符合娱乐圈的审美，别当演员了。”不过，如今的杨紫出落得亭亭玉立，近期更是佳作频出，让宋丹丹从心里觉得“倍儿自豪、倍儿有面”。另外，曾经调皮捣蛋的张一山也凭借《余罪》一跃成为当红小生，不谙世事的“小儿子”尤浩然也从当时剧组里一拍戏就乱动的“多动症儿童”成长为稳重的大小伙子，对此，丹丹妈妈欣慰地表示：“能伴随三个孩子的长大，看着两个已经成了大明星，我觉得这是我一生的一个成绩。”

宋丹丹觉得，自己的好人缘不是巧合，而是多种因素促成的结果，“年轻人在演艺圈打拼，彼此会有妒忌、竞争，而他们的父母都没有做过明星，遇到问题就很难获得帮助。于是遇见我这样一个既到了他们父母的年纪，又对困扰他们的一切不会大惊小怪、看透了很多东西的人，就会让他们很开心、很愿意敞开心扉来和我交流。我可以给他们行业上的一些指导，也能做贴心的‘丹丹妈妈’，很真诚地告诉他们我的理解或者我的态度”。

宋丹丹笑称自己现在是“更年期正当时”，不过却完全没有因此而焦虑，反而是选择更欣喜地接受这个特殊阶段给予的馈赠，“我特别开心经历这个时期，更年期让我觉得解放，让我不必再压抑自己，能随心所欲地做自己想做的事，不用再看谁的脸色。现在的我把朋友看得特别重，比家庭、孩子都重”。（京华时报记者 赵楠楠）

[责任编辑： 刘洁源（见习）]