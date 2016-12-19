林志玲再度被传名花有主 戴三克拉钻石戒指出席活动

林志玲(资料图)
据台湾媒体12月16日报道，演艺圈大龄女子纷纷出嫁，林志玲的终身大事也一直是大家关注的焦点。近日有爆料者指出，志玲姐姐出席活动手戴3克拉钻戒，再度传出名花有主。
《时报周刊》报道，爆料者指出，平常出席公开活动很少戴钻戒的林志玲，23日出席公益活动，手上却带着约3克拉的戒指，让外界再次掀起一阵讨论。对此，林志玲经纪人回应：“我没有听说结婚的消息，演员在参加活动时，都会配戴一些珠宝、首饰，如果有什么消息，我想志玲就会自己跟大家说啦！谢谢关心。”
事实上，志玲姐姐曾多次传出“秘婚”，其中和言承旭若有似无的一段情最让众人期待，2人多次传出复合、论及婚嫁；“马桶小开”邱世楷也曾一度被认为会和志玲姐姐完婚，最后还是以分手收场；最近林志玲也和“盛世新娱国际影视”的董事孟庆松传出绯闻，但最后也遭林志玲经纪人否认。
[责任编辑： 刘洁源（见习）]
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