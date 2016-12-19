央视春晚拒绝问题明星：有道德瑕疵的一律坚决不用

新闻摘要： 距离鸡年春节仅还有39天，央视2017年央视春晚正在抓紧时间筹备新节目。据华西都市报记者了解，央视鸡年春晚语言类节目已于12月16日在央视老台址进行三审。

尼格买提确认担任鸡年春晚主持

华西都市报讯 (客户端记者 杜恩湖)距离鸡年春节仅还有39天，央视2017年央视春晚正在抓紧时间筹备新节目。据华西都市报记者了解，央视鸡年春晚语言类节目已于12月16日在央视老台址进行三审。据悉，这将是春晚语言类节目终审。春晚“常客”冯巩、蔡明、潘长江，相声“独苗”苗阜、王声，“喜剧人”贾玲、大潘、孙涛、张小斐、邵峰、陈寒柏等演员都现身了16日的春晚审查。

16日共有六组节目进行审查，现场有100位观众参加听评，央视年轻主持人尼格买提主持了此次审查。据悉，小尼已成为首位确认参与鸡年春晚的主持人。

据华西都市报记者了解，央视高层十分重视央视2017年春晚的节目创新和筹备，邀请明星艺人有问题的一律坚决拒绝。央视将坚持“三个不用”的原则：低俗媚俗的节目不用；格调不高的节目不用；有污点和道德瑕疵的演员不用。如吸过毒的明星、打过架的艺人、搞婚外恋的明星、观众口碑不好片酬却是“天价”的影视明星等等之类的艺人，央视春晚是通通拒绝。

12月18日晚间，华西都市报记者从央视2017年春晚的明星部分名单上看，目前有：冯巩、蔡明、潘长江，苗阜、王声、贾玲、大潘、孙涛、张小斐、邵峰、陈寒柏、闫学晶、刘仪伟、邵峰郭冬临、句号等演员，这些上春晚的演员，没有绯闻、没有八卦、沒有炒作、几乎都是全国观众喜爱的德艺双馨的优秀演员。

“有问题的明星，央视2017年春晚肯定是坚决拒用的！目的，就是要用有德艺双馨的优秀演员，优秀艺术家，在春晚的舞台上亮相，用精彩的原创节目，用良好的艺德，去感动观众，感染观众，影响观众，传播正能量。”春晚一位知情人如实告诉华西都市报记者。

[责任编辑： 刘洁源（见习）]