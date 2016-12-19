行李托运后电池被没收 熊黛林微博质问开箱检查规范

新闻摘要： 12月19日凌晨，熊黛林发微博质问某航空公司在她不知情的情况下将她的托运行李开箱检查，并没收其相机备用电池一事。

熊黛林微博

航空公司开包检查单

12月19日凌晨，熊黛林发微博质问某航空公司在她不知情的情况下将她的托运行李开箱检查，并没收其相机备用电池一事。

据悉，熊黛林12月18日晚乘坐CA117次航班从北京飞香港，回到家后看到行李箱内有一张托运行李开包检查单，才知道行李在不知情的情况下被打开检查过了，相机的备用电池也被没收了。

熊黛林对此发文质问道：“如果行李里有什么危险物品，为什么在换登机牌行李过X光机的时候没有通知我们，我们绝对会配合的。再退一步说，就算你们在有监视器监督的情况下进行检查，检查到了不能托运的东西，你们将它移除，也留了张纸条通知我拿走了该物件，那为什么就不能留个联系电话，方便我取回呢？就这么无声无息的被‘没收’了？”

有网友在熊黛林微博下评论称：“坐飞机锂电池要随身携带是常识吧，查出来没收也是很正规的做法。”“傻不傻，查到不能带的东西没收是正规的，打个比方，查到人家带毒品之类的没收掉了也要留个联系方式方便取回吗？”“常识都不懂，怪别人喽！”

熊黛林随后再发微博怒斥键盘侠：“永远都有一班键盘党在找存在感，自己智商有问题看不懂人家写什么还在那一个劲的喷！看清楚了什么叫‘不知情的情况下’，什么叫‘人在的时候不查，人走了才查？’”

也有不少网友表示：“没收可以，但是开包检查必须让当事人事先知道。”“法律明确规定查到锂电池等违规物品需开包检查也必须让持有者事先知道。”

[责任编辑： 刘洁源（见习）]