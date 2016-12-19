何洁婚姻亮红灯？老公方予以否认：没离婚也没出轨

新闻摘要： 日前，有八卦博主爆料某位有孩子的知名女星已经离婚，引发网友热议。网友纷纷猜测称该女星正是已有两个孩子的何洁。甚至有网友爆料称，节目制作方想邀请何洁与老公赫子铭共同参加节目时，却因为离婚问题被告知无法共同现身。

何洁赫子铭一家

日前，有八卦博主爆料某位有孩子的知名女星已经离婚，引发网友热议。网友纷纷猜测称该女星正是已有两个孩子的何洁。甚至有网友爆料称，节目制作方想邀请何洁与老公赫子铭共同参加节目时，却因为离婚问题被告知无法共同现身。

某娱乐八卦博主爆料举出何洁赫子铭二人微博互动渐少的事实作为例证。翻看赫子铭的微博，最近一篇提到何洁的微博是在11月12日，而何洁更是三个多月未与赫子铭互动秀恩爱。12月16日凌晨，何洁一条“接近体力极限”“遇到眼看就要放弃的难关”的微博配文及晒出的带娃工作的照片更是引发网友猜测。

对此传闻，有媒体采访到何洁方宣传人员，对方回应称“不是真的。”而媒体联系到郝子铭的工作人员，对方表示：“没有离婚，也没有出轨。”

[责任编辑： 刘洁源（见习）]