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梅艳芳母亲月花18万仍然哭穷 欲提走女儿6千万遗产

2016-12-19 09:31 [来源： 搜狐娱乐 ]

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　　梅艳芳母亲覃美金

　　搜狐娱乐讯 北京时间12月17日消息，据台湾媒体报道，梅艳芳13年前罹患子宫颈癌逝世，她生前担心母亲覃美金乱花钱，特地成立信托基金，每月提供7万港币(约6.27万元人民币)的生活费供母亲使用。但覃美金嫌不够花，向法院申请从7万加至20万港币(约17.92万元人民币)，甚至在今年8月底再次提出申请，欲一次领走7100万港币(约6360.30万元人民币)遗产。

　　即便每月生活费从7万提升加到20万港币，93岁覃美金仍不满足，今年8月再度向法院申请一次领走7100万港币的遗产，抱怨法院和汇丰信托耽误她领女儿遗产，更要大家不用担心她乱花钱，就算花光睡街上也是她自己的事。

　　针对想领取7100万遗产一事，覃美金今(17日)现身梅艳芳永恒时刻纪念展览以太累为由，不愿受访。先前法院就透露覃美金目前每月约有20万港币生活费，加上实报实销的医疗费用，每年约花费400万港币(约358.33万元人民币)。

[责任编辑： 刘洁源（见习）]

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